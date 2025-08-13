نجوم «البريميرليج» الأكثر تسجيلاً للأهداف في «الوديات».. تعرف على القائمة

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد أسابيع من أخبار الانتقالات والمعسكرات التدريبية، يعود الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة هذا الأسبوع، حيث كانت فترة ما قبل الموسم فرصةً بالنسبة للمدربين، لصقل التكتيكات وبناء اللياقة البدنية، وبالنسبة لبعض اللاعبين، كانت فرصةً للانطلاق بقوة أمام المرمى.

واستغل البعض المباريات الودية الصيفية لصقل مهاراتهم في إنهاء الهجمات، بينما استغلها آخرون لصقل مهاراتهم الإبداعية، حيث سجلوا أهدافاً وصنعوا تمريرات حاسمة، يمكن أن تكون علامة على ما سيحدث في المستقبل.

وعلى الرغم من أن نتائج يوليو وأوائل أغسطس نادراً ما تُعبّر عن الحقيقة كاملةً، فإنه يصعب تجاهل الأداء الفردي، حيث أظهر بعض اللاعبين إنتاجيةً أكثر أمام المرمى خلال جدول مباريات الصيف، ومدى قدرتهم على مواصلة هذا الزخم في الأسابيع الأولى من الموسم الجديد؟.

ويتصدر قائمة لاعبي «البريميرليج» الأكثر مساهمة في الأهداف خلال فترة ما قبل الموسم، 4 لاعبين، سجل كل منهم 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً خلال فترة ما قبل الموسم، حيث يتألق أولي واتكينز مع أستون فيلا، بينما يُسجل جان فيليب ماتيتا بانتظام مع كريستال بالاس.

كما سجل كل من هاري ويلسون، لاعب فولهام، وداروين نونيز، مهاجم ليفربول السابق، الذي انتقل من الريدز إلى الدوري السعودي للمحترفين، 5 أهداف وصنع هدفاً، ويحتل كودي جاكبو، لاعب الريدز الآخر، المركز الخامس برصيد 4 أهداف وصناعة هدف لفريق آرني سلوت خلال فترة ما قبل الموسم.

ويتقاسم المركز السادس أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد أبرز المواهب الشابة في الدوري، حيث سجل برونو فرنانديز 3 أهداف وصنع هدفين، بينما حقق موهبة ليفربول، ريو نجوموها، البالغ من العمر 16 عاماً، نفس الإنجاز أيضاً، وفي الوقت نفسه، يتقاسم لاعب وسط برايتون ياسين عياري المركز الثامن مع مهاجم أستون فيلا دونيل مالين، حيث سجل كل منهما هدفين و3 تمريرات حاسمة، بينما أكمل مهاجم برايتون داني ويلبيك قائمة العشرة الأوائل بـ 4 أهداف.