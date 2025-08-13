مفاجأة في الصدارة وبرشلونة وصيفاً.. تعرف على أكثر الأندية إشراكاً للشباب

معتز الشامي (أبوظبي)

تعود ثلاثة من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الأسبوع، مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود الدوري الألماني والدوري الإيطالي نهاية الأسبوع المقبل، ويتزايد الحماس لموسم جديد في أكبر خمسة دوريات في العالم، وأنفقت الأندية مليارات الدولارات على التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات، بهدف اكتشاف نجوم المستقبل.

لكن الأندية الكبرى أكثر استعداداً للاستثمار في المواهب الشابة، إذ يمكنهم التطور ليصبحوا لاعبين عالميين، والأهم من ذلك، الحفاظ على قيمتهم السوقية، وقد حقق العديد من المواهب المتميزة نجاحاً باهراً الموسم الماضي، مثل، إيثان نوانيري، ومارك كاسادو، وأندريه سانتوس. فما هي الأندية التي منحت أكبر عدد من الدقائق لنجوم تحت 21 عاماً الموسم الماضي؟

وفي تقرير لصحيفة ذا أتلتيك، تم الكشف عن أن أندية الدوري الفرنسي بالدرجة الأولى عادة ما تمنح الشباب فرصاً أكثر من أي دوري آخر في الدوريات الخمس الكبرى، أما ستراسبورج فحل في صدارة الفرق الأوروبية للموسم الماضي في هذا الأمر، ما يعد من المفاجآت مقارنة بباقي فرق أوروبا.

ويشتهر ستراسبورج، التابع لتحالف BlueCo الذي يملك تشيلسي، بنهجه الراسخ في تطوير المواهب الشابة، وقد استخدم المدرب ليام روزنيور 24 لاعباً مختلفاً تحت 21 عاماً الموسم الماضي، محققاً 21.789 دقيقة لعب إجمالاً.

بينما يحتل برشلونة المركز الثاني، حيث استخدم العملاق الإسباني 15 لاعباً تحت 21 عاماً بمجموع 21.237 دقيقة لعب، قاد لامين يامال (4.553 دقيقة) وباو كوبارسي (4.321 دقيقة) الفريق الكتالوني، وأثبت الشباب جدارتهم بالفوز بلقب الدوري الإسباني تحت قيادة هانسي فليك، ومن الملاحظ وجود العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ضمن المراكز العشرة الأولى، ما يُبرز نهجها في تطوير المواهب الشابة.

وحقق باريس سان جيرمان موسماً مميزاً، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، ويحتل المركز الثالث (16.156 دقيقة)، بينما أكمل ناديان من الدوري الألماني، هما لايبزيج (13.678 دقيقة) وآينتراخت فرانكفورت (13.340 دقيقة)، المراكز الخمسة الأولى.

وتمحورت نماذج أعمال لايبزيج وفرانكفورت حول تطوير المواهب الشابة قبل بيعها لتحقيق أرباح كبيرة، وهو ما يتضح من انتقال بنجامين سيسكو وهوغو إيتيتيكي بأموال طائلة إلى إنجلترا هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد أبرز الأندية الإنجليزية (12.425 دقيقة) في المركز السابع، مع دخول ريال مدريد أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى، ولكن لم تظهر أي من أندية الدوري الإيطالي.