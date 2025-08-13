الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مفاجأة في الصدارة وبرشلونة وصيفاً.. تعرف على أكثر الأندية إشراكاً للشباب

مفاجأة في الصدارة وبرشلونة وصيفاً.. تعرف على أكثر الأندية إشراكاً للشباب
13 أغسطس 2025 11:47

معتز الشامي (أبوظبي)
تعود ثلاثة من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الأسبوع، مع انطلاق منافسات الدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعود الدوري الألماني والدوري الإيطالي نهاية الأسبوع المقبل، ويتزايد الحماس لموسم جديد في أكبر خمسة دوريات في العالم، وأنفقت الأندية مليارات الدولارات على التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات، بهدف اكتشاف نجوم المستقبل.
لكن الأندية الكبرى أكثر استعداداً للاستثمار في المواهب الشابة، إذ يمكنهم التطور ليصبحوا لاعبين عالميين، والأهم من ذلك، الحفاظ على قيمتهم السوقية، وقد حقق العديد من المواهب المتميزة نجاحاً باهراً الموسم الماضي، مثل، إيثان نوانيري، ومارك كاسادو، وأندريه سانتوس. فما هي الأندية التي منحت أكبر عدد من الدقائق لنجوم تحت 21 عاماً الموسم الماضي؟
وفي تقرير لصحيفة ذا أتلتيك، تم الكشف عن أن أندية الدوري الفرنسي بالدرجة الأولى عادة ما تمنح الشباب فرصاً أكثر من أي دوري آخر في الدوريات الخمس الكبرى، أما ستراسبورج فحل في صدارة الفرق الأوروبية للموسم الماضي في هذا الأمر، ما يعد من المفاجآت مقارنة بباقي فرق أوروبا.
ويشتهر ستراسبورج، التابع لتحالف BlueCo الذي يملك تشيلسي، بنهجه الراسخ في تطوير المواهب الشابة، وقد استخدم المدرب ليام روزنيور 24 لاعباً مختلفاً تحت 21 عاماً الموسم الماضي، محققاً 21.789 دقيقة لعب إجمالاً.
بينما يحتل برشلونة المركز الثاني، حيث استخدم العملاق الإسباني 15 لاعباً تحت 21 عاماً بمجموع 21.237 دقيقة لعب، قاد لامين يامال (4.553 دقيقة) وباو كوبارسي (4.321 دقيقة) الفريق الكتالوني، وأثبت الشباب جدارتهم بالفوز بلقب الدوري الإسباني تحت قيادة هانسي فليك، ومن الملاحظ وجود العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ضمن المراكز العشرة الأولى، ما يُبرز نهجها في تطوير المواهب الشابة.
وحقق باريس سان جيرمان موسماً مميزاً، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، ويحتل المركز الثالث (16.156 دقيقة)، بينما أكمل ناديان من الدوري الألماني، هما لايبزيج (13.678 دقيقة) وآينتراخت فرانكفورت (13.340 دقيقة)، المراكز الخمسة الأولى.
وتمحورت نماذج أعمال لايبزيج وفرانكفورت حول تطوير المواهب الشابة قبل بيعها لتحقيق أرباح كبيرة، وهو ما يتضح من انتقال بنجامين سيسكو وهوغو إيتيتيكي بأموال طائلة إلى إنجلترا هذا الصيف.
وكان مانشستر يونايتد أبرز الأندية الإنجليزية (12.425 دقيقة) في المركز السابع، مع دخول ريال مدريد أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى، ولكن لم تظهر أي من أندية الدوري الإيطالي.

أخبار ذات صلة
ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد!
موراتا ينتقل من ميلان إلى كومو
برشلونة
لامين يامال
تشيلسي
آخر الأخبار
الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية
الأخبار العالمية
الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية
اليوم 13:57
توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
الرياضة
توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
اليوم 13:52
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
الرياضة
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
اليوم 13:45
«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
الرياضة
«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
اليوم 13:39
الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
الأخبار العالمية
الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
اليوم 12:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©