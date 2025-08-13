الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل

«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
13 أغسطس 2025 13:39

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية
«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم ورشة عمل استراتيجية

أعلن سباق «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل لنسخته السادسة عشرة، وذلك بعد أن حققت النسخة الماضية مشاركة قياسية تجاوزت 3300 متسابق من داخل الدولة وخارجها في السباق الرئيسي فقط، الذي يقام سنوياً في دبي، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.
وتقام فعاليات النسخة 16 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية يومي 14 و15 فبراير 2026، وتنطلق من مدينة إكسبو دبي، مروراً بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي، ليعيش الدراجون تجربة فريدة تجمع بين المناظر الطبيعية والصحراوية، والمعمار الحديث في دبي.
ويعد تحدي سبينس دبي 92 أهم سباق مؤهل إلى بطولة يو سي آي جران فوندو العالمية، حيث يتأهل أفضل 25% من المشاركين في 11 فئة عمرية إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه، الذي يقام في نيسيكو في اليابان خلال أغسطس 2026 بمشاركة متأهلين من 30 بطولة حول العالم.
ومن المتوقع أن يكون موسم 2025-2026 مميزاً بالنسبة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، حيث تتاح للمشاركين الفرصة للتنافس والتدرب ضمن سلسلة من الأحداث الرئيسية في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير المرتقب؛ إذ تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.
ويتزامن فتح التسجيل للحدث الرئيسي الذي يحظى بشعبية واسعة مع انطلاق مسابقة صيدليات أستر BIG 5 الشهيرة، التي تتضمن أربع جولات تمهيدية توفر خريطة طريق للسباق الخامس والأخير لمسافة 92 كم، الأمر الذي يمنح الدراجين الفرصة المثالية للتدريب وزيادة سرعتهم تدريجياً على مسارات الدراجات الهوائية في مضمار القدرة، خلال الأشهر التي تسبق الحدث الرئيسي.
وسيحصل المشاركون الذين أحرزوا المراكز الأولى ضمن كل فئة على قميص القيادة المميز، للإشارة إلى ترتيبهم كأفضل دراجين قبل كل جولة تحضيرية. كما تستمر أيضاً فئة الفرق، لتمنح فرصة جديدة للدراجين للمشاركة معاً والتنافس ضمن فريق مكون من ستة مشاركين.

دبي
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية
الأخبار العالمية
الحرائق تجبر السلطات على إخلاء شواطئ يونانية
اليوم 13:57
توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
الرياضة
توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
اليوم 13:52
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
الرياضة
راشد الملا يستعد لخوض «مونديال للدراجات المائية» في إندونيسيا
اليوم 13:45
«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
الرياضة
«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يفتح باب التسجيل
اليوم 13:39
الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
الأخبار العالمية
الإعصار بودول يصل إلى تايوان الصينية
اليوم 12:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©