الأربعاء 13 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توتنهام يختار روميرو لخلافة سون في قيادة الفريق
13 أغسطس 2025 13:52

لندن (د ب أ)
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن كريستيان روميرو، سيصبح قائد الفريق في الموسم الجديد خلفاً لهيونج مين سون. وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لتوتنهام أن توماس فرانك، المدير الفني، اختار روميرو ليحمل شارة قيادة الفريق في الموسم الجديد، لاسيما وأنه كان نائباً للقائد بجانب جيمس ماديسون في أغسطس 2023.
وأشار النادي إلى أن فرانك سيعلن عن مجموعة قادة الفريق عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية. وقال فرانك في تصريحات بمدينة أودينيزي الإيطالية، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في وقت لاحق من اليوم بكأس السوبر الأوروبي: «أجريت محادثة جيدة مع روميرو، وسيصبح هو قائد الفريق». وأضاف: «كان فخوراً وسعيداً جداً بذلك. إنه أمر كبير ويجب أن يكون كذلك، أن تقود هذا النادي الرائع إلى أرض الملعب، ليس فقط في كأس السوبر، ولكن أيضاً طوال الموسم». وأكد: «اعتقد أن لديه كل الصفات المناسبة. فهو يقود من خلال سلوكه داخل الملعب، ويدفع الفريق للتقدم بكل الطرق، وخارج الملعب يواصل دائماً تحفيز الفريق». وأردف: «أريد أيضاً تشكيل مجموعة قادة أيضاً. بالطبع، واحد فقط سيرتدي شارة القيادة وسيصبح القائد، ولكن أود أن يكون لدي أكبر عدد ممكن من القادة، أربعة أو خمسة في مجموعة القادة، من اللاعبين الذين يمكنهم المساعدة، لأن هذا الأمر أطبقه على نفسي، لا يمكنني فعل كل شيء بمفردي، واحتاج لجهاز فني رائع حولي. سأختار مجموعة القادة عقب انتهاء فترة الانتقالات لكي أحصل على وقت كاف لتقييم كل شيء». وكان روميرو «27 عاماً»، الفائز بكأس العالم، انضم لتوتنهام من أتالانتا في صيف 2021، بعد أن تم اختياره كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي في موسم 2020/ 2021.

