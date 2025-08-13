الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

7 تعاقدات تسبق الانطلاقة.. صفقات اللحظات الأخيرة ترفع حرارة «دوري أدنوك»

7 تعاقدات تسبق الانطلاقة.. صفقات اللحظات الأخيرة ترفع حرارة «دوري أدنوك»
13 أغسطس 2025 17:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
واصلت أندية دوري أدنوك للمحترفين إبرام «صفقات اللحظات الأخيرة» قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026، والمقرر مساء السبت بمباريات الجولة الأولى، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الظفرة، ودبا مع الشارقة، والعين مع البطائح، واتحاد كلباء مع النصر، على أن تُستكمل الجولة الأحد بمواجهات عجمان مع الوحدة، خورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس.
وأبرمت أندية الجزيرة والشارقة والظفرة وبني ياس والبطائح 7 صفقات، خلال اليومين الماضيين، ضمن «الميركاتو الصيفي» الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.
وتعاقد الجزيرة مع المدافع البرازيلي ويليان روشا، قادماً من سيسكا موسكو الروسي، ليكون ثاني صفقات أجانب «فخر أبوظبي» إلى جانب المصري إبراهيم عادل، في الوقت الذي تضم فيه قائمة الفريق المستمرين من الموسم الماضي المصري محمد النني، والفرنسي نبيل فقير، والأرجنتيني رومان ميريز.
وضم الشارقة المدافع الصربي فلاديمير بريجوفيتش، قادماً من نادي سبارتاك سوبوتيكا، بعقد يمتد لموسمين، على أن يتم قيد اللاعب صاحب الـ23 عاماً ضمن فئة المقيمين، فيما تعاقد البطائح مع لاعب خط الوسط الغيني عمر كيتا (22 عاماً)، على سبيل الإعارة، قادماً من شباب الأهلي.
وأكمل الظفرة قائمة أجانبه بالتعاقد مع المهاجم المغربي كريم البركاوي (30 عاماً)، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد قابل للتجديد، عقب نهاية عقده مع الرائد السعودي بنهاية الموسم الماضي.
وواصل بني ياس تدعيم صفوفه بضم الثلاثي البرازيلي كايكي بيريرا (25 عاماً)، لاعب خط الوسط الذي سبق له اللعب في نادي بوتافوجو البرازيلي، قبل انتقاله إلى سبارتاك سوبوتيتسا الصربي، بجانب التعاقد مع لاعب منتخبنا الوطني ماكنزي هانت (23 عاماً)، قادماً من نادي فليتوود تاون الإنجليزي، بجانب لاعب الوسط التونسي أسامة عبيد "22 عاماً" والذي يتم قيده ضمن فئة المقيمين.
وكشف بني ياس عن صفقة بيريرا بفيديو ترويجي في متحف اللوفر أبوظبي، ضمن أسلوبه المميز في ربط تعاقداته بمعالم العاصمة، كما أعلن سابقاً عن الأوزبكي أكمل موزجوفوي من حلبة ياس، والمالي محمدو كامارا عبر فيديو تراثي، والإيفواري إسماعيل توريه بصور من مطار زايد الدولي.
وبطريقة مشابهة، قدّم الوصل صفقته الأبرز، لاعب الرأس الأخضر سيرجيو بيريرا أندرادي (سيرجينهو)، المنتقل من فيبورج الدنماركي، في فيديو من مضمار جبل علي المعروف بلقب «المضمار الأصفر».

 

