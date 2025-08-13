الوحدة يستقر على المهاجم لسد الخانة الخامسة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يفاضل الوحدة بين التعاقد مع مهاجم صريح أو جناح أيسر لسد الخانة الخامسة والأخيرة للمحترفين الأجانب في صفوف الفريق، وعلى مدار الفترة الماضية دخل النادي في مفاوضات مع أكثر من لاعب، لكنها لم تكلّل بالنجاح، ما يجعل النية تتجه إلى التركيز على التعاقد مع مهاجم، ليلعب بجوار عمر خربين هدّاف الفريق الحالي.

وتستمر محاولات إدارة العنابي في التفاوض لإنهاء هذه المهمة، إلا أن ظروف انطلاقة الدوري قد تؤجل حسم هذا الأمر، لما بعد مواجهة عجمان الأحد المقبل، في الجولة الأولي.

وكان الوحدة تعاقد مع 6 لاعبين في «الميركاتو الصيفي» استعداداً للموسم الجديد، الذي يصارع خلاله على عدة جبهات أبرزها دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ضم النادي 4 لاعبين في فئة المقيمين بالتعاقد مع الإسباني آرناو براداس، قادماً من برشلونة وخريج أكاديمية لاماسيا، والإيراني مبين دهقان، قادماً من خيبر الإيراني، والأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا، قادماً من بانفيلد، والتونسي لؤي الترايعي من الاتحاد المنستيري، بينما تعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا في خانة الأجانب، في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي خيمكي الروسي، والصربي دوسان تاديتش ومن اللاعبين المواطنين ضم كايو كانيدو قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.

ويواصل الفريق استعداداته لانطلاق الموسم بمواجهة عجمان في دوري أدنوك للمحترفين بشكل يومي تحت قيادة المدرب البرتغالي، وذلك بعد المشاركة في الدورة الودية، التي نظمها نادي بني ياس، وخاض العنابي خلالها مباراتين شهدتا فوزه على العربي الكويتي بهدفين دون رد وعلى بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان الوحدة قد استعد للموسم من خلال معسكر خارجي في ألمانيا لمدة ثلاثة أسابيع، خاض خلالها الفريق خمس مباريات ودية، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، إذ تغلب في الودية الأولى على جيبيناخ الألماني 4-0، وتعادل مع يان ريغنسبورغ أحد أندية الدرجة الثالثة الألمانية 1-1، وتعادل في الودية الثالثة مع بيتروس فلو الفرنسي 2-2، كما تعادل مع النصر من دون أهداف في الودية الرابعة، قبل الفوز على دومازليتسه برباعية في الودية الأخيرة.