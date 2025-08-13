بلاسيوس: العين يرغب في تقديم «موسم استثنائي»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن بلاسيوس لاعب العين جاهزيته لخوض «دوري أدنوك للمحترفين» مع الفريق، مشيراً إلى رغبة اللاعبين في تقديم موسم استثنائي يعيد «الزعيم» إلى منصات التتويج بجميع الألقاب المتاحة، وشدّد على أن جماهير «الأمة العيناوية»، لها قيمة كبيرة في نفوس الجميع، وتدفعهم دائماً إلى تقديم الأفضل، لأنها اللاعب رقم 1 دائماً في المناسبات الكبيرة.

وكان بالاسيوس مطلوباً في الدوري التركي بنهاية الموسم الماضي، إلا أن اللاعب تمسك الاستمرار مع «البنفسج»، كما رفضت إدارة شركة الكرة كل العروض، التي تلقاها اللاعب الذي يُعد أحد أعمدة الوسط الأساسية في الفريق، وكان خياراً أساسياً في كأس العالم بأميركا، أو المباريات الوديات في معسكر الإعداد الخارجي الذي دخله العين في المغرب وإسبانيا.

فيما تغنّت صحف إسبانيا بمستوى لاعبي العين، وخصت بالاسيوس أحد الخيارات المهمة في تشكيلة إيفيتش المدير الفني، وكان على رادار أحد الأندية الكبرى في إسبانيا قبل أن يتعاقد معه العين.

وعن الإعداد الخارجي، قال بالاسيوس «بالفعل فترة جيدة جداً، حيث اجتهد الجميع خلال المعسكر والمباريات الودية التي خاضها «الزعيم» أمام فرق قوية، سواء المنتمية إلى «الليجا» الإسباني، أو الأهلي السعودي بطل آسيا، الذي قدمنا أمامه مستوى متميزاً للغاية، وأعتقد أننا جميعاً متحدون، والكل يتفق على هدف الفوز من أجل العين، وحصد الألقاب لإسعاد الجماهير»

وأضاف: «النتائج الجيدة تعزز ثقة الفريق، والأكثر إيجابية أنها كانت أمام فرق كبيرة، كما أننا تحسنا بدرجة كبيرة مقارنة بالموسم الماضي، وتطورنا بشكل كبير، ونحن سعداء جداً بالنتائج الإيجابية، وأبرزها الانسجام والتجانس والتفاهم بين اللاعبين، ويجب أن نفوز في المباريات الأولى لمنحنا الدوافع لمواصلة المسيرة، وعلينا ألا نفقد أي نقاط في هذا الموسم، الذي ندخل أجواءه بتركيز، وهدفنا هو الانتصار من مباراة إلى أخرى، لأن قدر العين هو المنافسة دائماً على الألقاب».

وحول تمسكه باستكمال مشواره مع «الزعيم»، قال: «فخور للغاية بأن يكون لي دور في المجموعة المتميزة بكافة الخطوط، وسعيد بالانتماء لصرح كبير مثل العين بطل آسيا، وأعرف أنني ما زلت صغيراً، واحتاج باستمرار إلى التعلم من اللاعبين الكبار مثل خالد عيسى وكودجو لابا ورامي ربيعة وسفيان رحيمي وكاكو، وهم بمثابة أشقاء بالنسبة لي، ودائماً ما أقتدي بهم، وفخور باللعب بجوارهم بالتأكيد».

وأضاف: «من جهتي أحاول مساعدة اللاعبين الشباب إذا أتيحت لي المساعدة، وهذا يجعلنا نفهم أفكار المدرب بصورة أفضل، وندرك أكثر كيف يريد أن نلعب».

واختتم بالاسيوس تصريحاته بتوجيه رسالة إلى «الجماهير العيناوية»، قائلاً: «أعدكم بأن نقاتل في كل المباريات، ونحن نكون سعداء بدعمكم، وسنجعلكم سعداء وفخورين بنا هذا الموسم لتعويض ما فات».