لايبزح يقترب من رومولو



لايبزج (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن لايبزج الألماني لكرة القدم اقترب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي رومولو من جوزتبه التركي.

وذكرت التقارير أن لايبزج توصل لاتفاق مع اللاعب، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مع ناديه.

ويتوقع أن يخضع رومولو للفحص الطبي هذا الأسبوع، وذكرت التقارير أن لايبزج سيدفع 20 مليون يورو (4. 23 مليون دولار) للتعاقد معه.

وفي الموسم الماضي، سجل رومولو 13 هدفاً ومرر تسع تمريرات حاسمة في 29 مباراة بالدوري التركي.

وذكرت التقارير أن لايبزج يفاوض مهاجم وولفرهامبتون فابيو سيلفا، وكانت هناك شائعات مؤخراً تفيد بعودة كريستوفر نكونكو، الذي يلعب في تشيلسي حالياً.