الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بورنموث يضم «صفقة دفاعية»

بورنموث يضم «صفقة دفاعية»
13 أغسطس 2025 16:07

 
ليل (أ ف ب)

غادر قلب الدفاع بافوديه دياكيتيه فريقه ليل الفرنسي لكرة القدم للانضمام إلى بورنموث الإنجليزي، وفقاً لما أعلن الناديان.
ولم يحدّد نادي جنوب إنجلترا مدة العقد أو قيمة الصفقة التي قدرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية اليومية بـ40 مليون يورو.
وسيعزّز انتقال دياكيتيه خزينة نادي ليل الذي اعتاد بيع لاعبي قلب الدفاع إلى أندية إنجليزية في المواسم الأخيرة (البرازيلي جابرييل إلى أرسنال، والهولندي سفين بوتمان إلى نيوكاسل، وليني يورو إلى مانشستر يونايتد).
لعب دياكيتيه ابن الـ24 عاماً أكثر عدد من الدقائق مع ليل في الموسم الماضي، إلى جانب البرازيلي أليكساندرو، شكّل الفرنسي نواة الدفاع الصلب لفريق المدرب برونو جينيزيو.
كما لعب دوراً رئيساً في نجاح ليل في مشوار دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بإقصاء مرير من ثمن النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.
في المجمل، خاض الفرنسي-الغيني 112 مباراة، وسجل 13 هدفاً مع ليل الذي خسر لاعبين أساسيين بعد رحيل الحارس لوكا شوفالييه إلى باريس سان جيرمان.

 

