الأربعاء 13 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
الرياضة

فاتسكه يترشح لرئاسة دورتموند

فاتسكه يترشح لرئاسة دورتموند
13 أغسطس 2025 16:10

دوسلدورف (د ب أ)

أعلن هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه سيترشح على رئاسة النادي. وكان فاتسكه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية ترشحه للمنصب.
وكان راينهولد لونو، الرئيس الحالي للنادي، اتخذ قراراً مفاجئاً بأنه سيترشح للمنصب، بعكس وعوده الداخلية السابقة.
وقال فاتسكه في بيان، تلقته وكالة الأنباء الألمانية بشكل مسبق: «في اجتماعنا العام المقبل، سأترشح لمنصب رئيس نادي بوروسيا دورتموند، وبذلك أستجيب لطلب مجلس الإدارة».
وأضاف: «أبلغت راينهولد لونو بقراري في محادثة شخصية».
وكان فاتسكه رئيساً تنفيذياً لدورتموند منذ عام 2005 وينوي الاستقالة من منصبه قبل اجتماع الجمعية العمومية في نوفمبر.
وقال: «سيكون شرفاً لي إذا تمكن من مواصلة دعم نادينا في هذا المنصب الهام بعد 20 عاماً من العمل التنفيذي».

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
