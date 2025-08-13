كلباء يكمل استعداداته للقاء النصر

فيصل النقبي (كلباء)

أنهى كلباء تحضيراته للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، استعداداً لمباراته الافتتاحية أمام النصر، وذلك بعد معسكر خارجي ناجح في سلوفينيا خاض خلاله 4 وديات، اختبر فيها الجهاز الفني جاهزية اللاعبين، ووقف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

وعاد الفريق إلى الدولة ليستكمل المرحلة الأخيرة من الإعداد، حيث لعب تجربة قوية أمام شباب الأهلي، مثلت البروفة الأخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يدخل «النمور» لقاء الافتتاح بصفوف مكتملة، خصوصاً على صعيد الأجانب، حيث يعوّل الفريق على 4 دوليين إيرانيين، لقيادة طموحاته، وسط طموح «البداية الإيجابية» التي تعزز من أهدافه في المنافسة.