«ميدان الشيخ زايد» يشهد انطلاق موسم الأردن للهجن

«ميدان الشيخ زايد» يشهد انطلاق موسم الأردن للهجن
13 أغسطس 2025 17:35

 
وادي رم (الاتحاد) 

شهد ميدان الشيخ زايد لسباقات الهجن في منطقة الديسة «وادي رم» بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، انطلاق فعاليات موسم الأردن لسباقات الهجن 2025، من خلال السباق التمهيدي الأول. 
ويقام الحدث بالتنسيق مع الاتحاد الأردني لسباقات الهجن، وبدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.
ويعد مضمار الشيخ زايد، الذي تأسس عام 2008-2009، من أبرز ميادين سباقات الهجن في المنطقة، حيث يحتضن سنوياً سلسلة من السباقات التمهيدية، وصولاً إلى السباق الختامي، في إطار الحفاظ على هذه الرياضة العريقة، وتعزيز حضورها في الأردن والمنطقة.
وتشهد نسخة هذا العام إقامة 6 سباقات على مدار الموسم، بواقع 5 سباقات تمهيدية، بالإضافة إلى سباق ختامي في نوفمبر 2025، بمشاركة مختلف الفئات العمرية من فئة المفاريد وحتى فئة الحول، عبر 22 شوطاً لكل فئة.
وتم تخصيص جوائز نقدية قيمة للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر في كل شوط، دعماً لرياضة سباق الهجن وتشجيعاً لملاكها، وتعزيزاً للموروث والعادات العربية الأصيلة، مع الحرص على نقل هذه الرياضة التراثية للأجيال القادمة.
كما تم تزويد ملاك الإبل في الأردن بزمول أصيلة من هجن الرئاسة بهدف الحفاظ على السلالات المميزة، وتطوير إنتاج الهجن، في مبادرة تعكس حرص دولة الإمارات على الارتقاء بمستوى المنافسة ودعم الملاك.
وشهدت السباقات إدخال الراكب الآلي ضمن هذه الرياضة، في خطوة تسهم في تطويرها، وضمان استمراريتها، بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على استدامتها.
ويجسد المهرجان عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموروث العربي الأصيل، من خلال الدعم الفني واللوجستي، وتوفير فرص المشاركة الواسعة لملاك الهجن والمتسابقين من الأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما يعزز رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، واهتمامها المستمر بدعم هذه الرياضة، وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، وضمان استمرارها كرمز للأصالة والتراث العربي العريق.

