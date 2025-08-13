تأجيل بداية «أبطال الخليج» إلى 30 سبتمبر

الدوحة (وام)



أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2025 - 2026 إلى 30 سبتمبر القادم، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 16 سبتمبر.

وأكدت الأمانة العامة، أن القرار يأتي استجابة لطلب الشركة الراعية للبطولة، نظراً لضيق الوقت المتاح لإتمام التحضيرات والترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة، لضمان توفير أفضل الظروف لانطلاقة المنافسات بما يليق بمكانتها، وذلك بعد الموافقة الرسمية على التأجيل من قبل لجنة المسابقات.

وأوضح الاتحاد الخليجي سعيه لتقديم نسخة استثنائية للمنافسة، نظراً لأنها تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وحرصه على توفير مقومات النجاح الفني والتنظيمي كافة.

