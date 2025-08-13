الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تأجيل بداية «أبطال الخليج» إلى 30 سبتمبر

تأجيل بداية «أبطال الخليج» إلى 30 سبتمبر
13 أغسطس 2025 18:36

الدوحة (وام)

أخبار ذات صلة
نادٍ إسباني يتراجع عن التعاقد مع لاعب بسبب «تعليقات مسيئة»!
زيادة الوقت بدل الضائع في «البوندسليجا»


أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2025 - 2026 إلى 30 سبتمبر القادم، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 16 سبتمبر.
وأكدت الأمانة العامة، أن القرار يأتي استجابة لطلب الشركة الراعية للبطولة، نظراً لضيق الوقت المتاح لإتمام التحضيرات والترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة، لضمان توفير أفضل الظروف لانطلاقة المنافسات بما يليق بمكانتها، وذلك بعد الموافقة الرسمية على التأجيل من قبل لجنة المسابقات.
وأوضح الاتحاد الخليجي سعيه لتقديم نسخة استثنائية للمنافسة، نظراً لأنها تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وحرصه على توفير مقومات النجاح الفني والتنظيمي كافة.
 

كرة القدم
دوري أبطال الخليج للأندية
الاتحاد الخليجي
آخر الأخبار
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
الرياضة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
اليوم 20:33
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©