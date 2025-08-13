الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
31 حكماً يديرون 27 بطولة في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

13 أغسطس 2025 18:39

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، اعتماد مشاركة 31 حكماً في 27 بطولة بالنسخة الـ31، المقررة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري.
وتتضمن فعاليات المهرجان مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، أبرزها بطولات الأساتذة، والشطرنج السريع والخاطف، إلى جانب 3 مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.
من جانب آخر، كشف النادي عن إقامة مباراة في الشطرنج السريع، صباح الخميس، على صالة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بمشاركة الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، مع لاعبين من منتخب أرمينيا.
يذكر أن المهرجان في نسخته الجديدة يشهد مشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، في فندق «راديسون بلو» أبوظبي، وتبلغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.
 

الإمارات
أبوظبي
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
روضة السركال
عمران الحوسني
مجلس أبوظبي الرياضي
