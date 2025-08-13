الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التعليم والمعرفة» تُطلق «الرياضات الموحدة» لدمج «أصحاب الهمم»

«التعليم والمعرفة» تُطلق «الرياضات الموحدة» لدمج «أصحاب الهمم»
13 أغسطس 2025 18:40

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ70 للمساعدات في قطاع غزة


أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن تخصيص برامج لدعم الطلبة من أصحاب الهمم، بما ينسجم مع سياسة الدمج المعتمدة لديها، لضمان توفير بيئة تعليمية شاملة تمكنهم من التعلم جنباً إلى جنب مع أقرانهم، على مستوى كافة البرامج والأنشطة الصفية واللاصفية.
وأوضحت الدائرة، في بيان، أن برامج الأنشطة للعطلات المدرسية الحالية، تشمل تجارب مخصصة لدعم هذه الفئة، مثل برنامج كرة السلة الموحدة «الرياضات الموحدة»، والتي تقدم تجربة رياضية شاملة تجمع الطلبة من جميع المستويات تحت إشراف مدربين متخصصين، لتعزيز التعلم، وروح الفريق ونشر متعة الرياضة من خلال نموذج الرياضات الموحدة.
وأكدت الدكتورة بشاير المطروشي، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن الدائرة درجت على إدخال الأنشطة الرياضية ضمن برامجها الصيفية، لما لها من دور محوري في تنمية شخصية الطلبة، ومهاراتهم الاجتماعية، من خلال تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية روح التحدي والتنافس الشريف، وغرس قيم المثابرة والصبر وبناء الثقة بالنفس، إلى جانب دعم الانضباط والالتزام.
وأوضحت المطروشي أن نسخة هذا العام من برنامج الأنشطة للعطلة المدرسية تشهد تنوعاً لافتاً بإطلاق مجموعة من البرامج الرياضية الجديدة والمتميزة، أبرزها برنامج «الرياضات المتعددة» وبرنامج «كرة القدم»، من 11 إلى 21 أغسطس الجاري، و«مخيم المصارعة»، الذي يمنح الطلبة فرصة تعلم أساسيات هذه الرياضة وفق الأسلوب الأولمبي، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري.
ولفتت إلى أن نسخة هذا العام من الأنشطة تقام بإشراف مدربين معتمدين، من بينهم اللاعب السابق في فريق نيوكاسل تايتوس برامبل، وتشمل مناطق جديدة ضمن العين والظفرة، واستقطاب أكبر عدد من الطلبة في برامجها ومبادراتها الرياضية والتي تشكّل مساحة مثالية لاستثمار طاقات الطلبة وتنمية مواهبهم، وتعزيز مهارات التعلّم مدى الحياة.

الإمارات
أبوظبي
دائرة التعليم والمعرفة
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
الرياضة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
اليوم 20:33
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©