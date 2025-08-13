نادٍ إسباني يتراجع عن التعاقد مع لاعب بسبب «تعليقات مسيئة»!



مدريد (أ ب)



تراجع نادي ناستيك، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، بشكل سريع عن تعاقده مع لاعب لاحتواء غضب الجماهير من تعليقات الوافد الجديد المسيئة لكتالونيا في بث مباشر عبر شبكة إنستجرام في 2024.

كان نادي ناستيك، ومقره مدينة تاراجونا الكتالونية، قد أعلن عن تعاقده مع خوسيه مانويل كالديرون بعقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام آخر.

ولكن بعد ساعات قليلة، تراجع النادي الإسباني عن تعاقده مع الظهير الأيسر بعد تقييم دقيق للموقف.

قال ناستيك في بيان رسمي: «يؤمن النادي، الذي يمثل مدينة وقاعدة جماهيرية فخورة بتاريخها وهويتها وقيمها، بأن أي صفقة جديدة يجب أن تحترم الوحدة والمسؤولية الاجتماعية التي تميزنا».

أضاف البيان «نأسف لأي إزعاج لمس أعضاء النادي وجماهيره وشركائه، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لبناء أفضل فريق ممكن استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026». استخدم كالديرون «25 عاماً» تعبيراً مهيناً ضد شعب كتالونيا، واعتذر بعدها، وكرر اعتذاره، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى ناستيك.

وقال اللاعب الإسباني لبرنامج «إلشيرينجيتو» الرياضي: «أنا منزعج نسبياً ومصدوم، ولكن أتحمل العواقب»، مضيفاً: «أود أولاً الاعتذار لكل من شعر بالإهانة، لديّ عائلة وأصدقاء من كتالونيا، ولم يتقبلوا ما فعلته أيضاً، رغم أنه تعبير نستخدمه بشكل عادي (هنا) في الأندلس، ولا نتعامل معه بنفس رد الفعل، ولكن أود الاعتذار بشكل علني». وأثار كالديرون ضجة بتعليقاته عندما كان لاعباً بصفوف قرطبة الذي صعد لدوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2023 - 2024.