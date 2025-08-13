«اليويفا» يعاقب بارتيزان



نيون (أ ب)



قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، توقيع غرامة مالية على نادي بارتيزان الصربي تزيد على 100 ألف دولار، وأمر بإغلاق جزء من ملعبه خلال إحدى مبارياته الأوروبية، بسبب الهتافات العنصرية والسياسية التي رددتها جماهيره.

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار إغلاق قسم يتسع لعشرة آلاف متفرج من ملعب بارتيزان في مباراته القادمة على أرضه في أي مسابقة أوروبية.

ويواجه بارتيزان خطر الإقصاء حينما يلتقي الخميس في إدنبرة أمام هيبرنيان الأسكتلندي، بعد خسارته صفر- 2 في مباراة الذهاب بالدور الثالث من التصفيات المؤهلة لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

وأعلن (اليويفا) أن لجنته التأديبية قامت بتغريم بارتيزان ما مجموعه 90250 يورو (105 آلاف دولار)، بسبب الحوادث التي وقعت خلال المباريات التي أقيمت على أرضه في الأسابيع الأخيرة ضد هيبرنيان وأوليكساندريا الأوكراني.

وأضاف (اليويفا) أن التهم شملت «سلوكاً عنصرياً أو تمييزيا أو الاثنين»، ورفع لافتة غير قانونية، وإلقاء أشياء.