الرياضة

انطلاق بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية

انطلاق بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية
13 أغسطس 2025 20:08

 
دبي (وام)

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، التي ينظمها نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بلقاء تعريفي مع أسر اللاعبين على أن تقام المسابقات الرسمية أيام الجمعة والسبت والأحد وتستمر إلى 17 أغسطس الجاري.
وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1500 لاعب من مختلف الجنسيات والأعمار بين 10 و35 عاماً، يتنافسون في 8 مسابقات، بجوائز مالية تصل إلى 200 ألف درهم.
وركز اللقاء التعريفي مع أسر اللاعبين، على أهمية التوازن في ممارسة الألعاب، والحذر من التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت، والتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والابتزاز، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ عنها عبر منصة «Ecrime»، كما تم التنويه بمنصة التوعية الإلكترونية ودورها في تعزيز الأمن الرقمي.
وتأتي البطولة في إطار حرص شرطة دبي على توظيف المنصات الترفيهية لتعزيز الوعي المجتمعي الرقمي، وإسعاد الشباب عبر فعاليات مبتكرة وآمنة.

الإمارات
دبي
الألعاب الإلكترونية
