الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فينوس تحصل على بطاقة دعوة في «فلاشينج ميدوز»

فينوس تحصل على بطاقة دعوة في «فلاشينج ميدوز»
13 أغسطس 2025 20:11

 
نيويورك (رويترز)

أخبار ذات صلة
فانس: مهمة ترامب إعادة السلام إلى أوروبا
الرئيس الأوكراني يعلّق على قمة ترامب وبوتين في ألاسكا


حصلت فينوس وليامز الفائزة مرتين بلقب فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، إذ تواصل اللاعبة الأميركية عودتها للملاعب رغم أن عمرها 45 عاماً.
وأصبحت فينوس في الشهر الماضي أكبر لاعبة سناً منذ 2004 تفوز بمباراة في منافسات الفردي بالبطولات التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، عندما تغلبت على بيتون ستيرنز في بطولة واشنطن المفتوحة، بعد غياب دام 16 شهراً عن المنافسات الرسمية.
وكانت آخر مشاركة لفينوس في الأدوار الرئيسة لمنافسات الفردي في بطولة أميركا المفتوحة في نسخة عام 2023، حيث خسرت في الدور الأول أمام البلجيكية جريت مينين.
وتشارك فينوس، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أيضاً في منافسات الزوجي المختلط بالبطولة مع مواطنها ريلي أوبيلكا.
وأوضح منظمو البطولة أن قائمة اللاعبات اللاتي حصلن على بطاقات دعوة للمشاركة في منافسات الفردي ضمت أيضاً الفرنسية كارولين جارسيا، ومن المرجح أن تكون هذه هي المشاركة الأخيرة لها في البطولة التي وصلت للدور قبل النهائي بها في عام 2022.
وأعلنت جارسيا الفائزة بالبطولة الختامية للموسم في عام 2022، في وقت سابق من العام الجاري أنها تخطط للاعتزال.

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
فينوس وليامز
آخر الأخبار
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
الرياضة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
اليوم 20:33
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©