«البريميرليج» يرفض إقامة المباريات خارج إنجلترا

لندن (د ب أ)



أكد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأن الأندية لم تعد بحاجة لإقامة مباريات البطولة خارج إنجلترا لزيادة شعبية البطولة، وذلك منذ طرح فكرة إقامة الجولة 39 من الموسم خارج البلاد للمرة الأولى عام 2008 .

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مسؤولي الرابطة بالدوريين الإسباني والإنجليزي اتخذوا خطوات بشأن إقامة مباراة محلية ببطولة الدوري في أميركا وأستراليا بالموسم المقبل، في ظل سعيهما إلى مزيد من الانتشار.

وصرح ماسترز لقناة (سكاي سبورتس نيوز): «رأينا لم يتغير بشأن إقامة مباريات الدوري خارج حدود البلاد، حتى بعد العروض الجديدة للدوريين الإسباني والإيطالي». وأوضح «ناقشنا إمكانية إقامة الجولة 39 من الموسم منذ فترة طويلة، وأتذكر أن الموضوع حينها أثار جدلاً واسعاً».

وتابع «المساعدة في نمو الدوري الإنجليزي الممتاز حول العالم، كان هدفنا حينها».

واستطرد «لكن نجحنا في تحقيق ذلك بأساليب أخرى مختلفة من خلال توقيع عقود بث مميزة، والتكنولوجيا الرقمية والاستثمار في مجالات أخرى مثل بطولة السلسلة الصيفية التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة، والآن أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة عالمية بالفعل».

وذكر «الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التسعة أشهر المقبلة، سيشاهده المليارات حول العالم، لذا حققنا الهدف المطلوب، وتبددت الحاجة للترويج أكثر للبطولة».

ويتطلع فريقا برشلونة وفياريال الإسباني لإقامة مباراتهما في ديسمبر المقبل في ميامي.

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الفكرة، لكنه سيحتاج أيضاً إلى موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف). وعلمت (بي إيه ميديا) أن (اليويفا) لم يتلق طلباً رسمياً بشأن هذه المباراة بعد.

ولكن الفكرة اعترضت عليها روابط المشجعين الخاصة بالفريقين، كما أعلن نادي ريال مدريد اعتراضه أيضاً، وأصر في بيان رسمي على ضرورة الحصول على موافقة جميع فرق الدوري الإسباني قبل تنفيذ هذه الفكرة.

كما وافق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على إقامة مباراة ميلان وكومو ببطولة الدوري في أستراليا خلال فبراير المقبل، بانتظار موافقة الاتحاد الأسترالي لكرة القدم.