قبل ضربة بداية «الليجا».. برشلونة «قوة مدمرة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يعود الدوري الإسباني الجمعة، بانطلاق الموسم الجديد بمباراة جيرونا ورايو فاليكانو، ويدخل برشلونة الموسم الجديد، وهو حامل اللقب، حيث فاز بالدوري وكأس الملك الموسم الماضي، إضافة إلى تتويجه بكأس السوبر الإسباني.

وكان الموسم الأول للمدرب هانزي فليك رائعاً، وهو الموسم الذي شهد تألق اثنين من مهاجميه النجوم «رافينيا ولامين يامال» في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

وفي حين يسعى برشلونة إلى البناء على نجاح الموسم الماضي والذي كان فيه قوة مدمرة، فإن هذا الموسم يمثل بداية عهد جديد لريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، وأكمل أتلتيكو مدريد تحالف «الثلاثي الكبير» التقليدي في الموسم الماضي، وكان منشغلاً بإعادة بناء فريق دييجو سيميوني هذا الصيف.

وأعلن أتلتيك بلباو، الذي احتل المركز الرابع ليضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015، عن نيته في الاحتفاظ بالجناح النجم نيكولاس وليامز، بينما عاد فياريال أيضاً للمشاركة في أكبر مسابقة للأندية الأوروبية.

فماذا عن الدوري الإسباني الموسم الماضي، حيث أنهى برشلونة الموسم الماضي متقدماً بـ4 نقاط فقط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لكنه كان الفريق الأفضل في إسبانيا طوال الموسم.

وسجل البلوجرانا 102 هدف في الدوري الإسباني، وكان الفريق الوحيد بين أفضل خمس دوريات أوروبية الذي سجل أكثر من 100 هدف في الدوري في موسم 2024-2025.

وكان نجاح برشلونة بفضل أدائه الهجومي المذهل، أسهم رافينيا في 56 هدفاً (سجل 34 هدفاً، وصنع 22 هدفاً) في جميع المسابقات، بينما لم يتفوق عليه سوى كيليان مبابي (43 هدفاً) في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، متفوقاً على روبرت ليفاندوفسكي (42 هدفاً)، تصدّر يامال الدوري الإسباني من حيث التمريرات الحاسمة (13 تمريرة، متفوقاً بـ4 تمريرات على أي لاعب آخر)، كما سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً أكبر عدد من المراوغات الناجحة (161) من (309) محاولة.

فشل برشلونة في التعاقد مع نجم أتلتيك بيلباو وليامز، لكنه تعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لتعزيز هجومه، فيما رشحت شبكة «أوبتا» للإحصاءات برشلونة للفوز بلقب الليجا، إذ احتفظ باللقب في 46.5%، مع احتمال بنسبة 26.4% لاحتلال فريق فليك المركز الثاني، واحتمال بنسبة 13.6% فقط لعدم دخوله المراكز الثلاثة الأولى، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2003.

في الوقت نفسه، تبلغ حظوظ مدريد لاستعادة اللقب 32.1%، مقارنة بالحصول على المركز الثاني 28.7%، في حين احتل المركز الثالث بنسبة 16.9%، وتبلغ فرصة أتلتيكو مدريد للفوز بلقبه الثالث في الدوري تحت قيادة سيميوني 11.7% فقط، مع احتمال أن يكون المركز الثالث هو وجهته الأكثر ترجيحا 21.2%.

فياريال (3.7%) وأتلتيك بلباو (2.9%) هما الفريقان الوحيدان الآخران اللذان تتجاوز فرصهما في الفوز باللقب 2%، ولكن من الصعب أن ينافس على اللقب أي فريق خارج نخبة أندية «الليجا»، منذ فالنسيا عام 2004، لم يُتوّج أي نادٍ آخر غير ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد باللقب.