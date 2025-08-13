الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
كالفيرت لوين «انتقال حر» إلى ليدز يونايتد

13 أغسطس 2025 21:09

 
لندن (د ب أ)

يستعد دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون السابق، للخضوع للفحص الطبي في ليدز يونايتد، بعد توصله لاتفاق للانضمام إلى النادي الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بصفقة انتقال حر.
أنهى كالفيرت لوين «28 عاماً» مسيرة دامت تسع سنوات بقميص إيفرتون في يونيون الماضي، وقال: «الرحيل عن إيفرتون كان قراراً صعباً».
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن كالفيرت لوين أحرز 71 هدفاً في 273 مباراة مع إيفرتون، بعد انضمامه من شيفيلد يونايتد مقابل 5. 1 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.
يضم ليدز خيارات هجومية أخرى هي جويل بيروي ولوكاس نميتشا، بينما أبلغت إدارة النادي، اللاعب باتريك بامفورد بأنه خارج حسابات دانيال فاركه مدرب الفريق هذا الموسم، بينما انضم ماتيو جوزيف إلى مايوركا الإسباني على سبيل الإعارة.
ووصل لوين إلى أفضل مستوياته في موسم 2020 - 2021، حيث سجل 16 هدفاً في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي، وكان في قائمة منتخب إنجلترا الذي تأهل لنهائي بطولة أمم أوروبا في صيف 2021.
في الموسم التالي، عانى لوين من كثرة الإصابات، بينما شارك أساسياً في أكثر من نصف المباريات الـ 26 التي خاضها مع إيفرتون في الموسم الماضي 2024- 2025، كما صام كالفيرت لوين عن التهديف مع منتخب إنجلترا منذ عام 2021، مكتفياً بتسجيل 4 أهداف في 11 مباراة دولية.

