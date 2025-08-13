متى يغلق «الميركاتو الصيفي» أبوابه في الدوريات الأوروبية الكبرى؟



معتز الشامي (أبوظبي)



مع انتهاء موسم 2024-2025 وفوز برشلونة وليفربول وباريس سان جيرمان ونابولي وبايرن ميونيخ بالألقاب، يدخل سوق الانتقالات مرحلة الذروة، تُمثل هذه الفترة الفرصة الأخيرة للأندية لتعزيز صفوفها قبل انطلاق المنافسات، ومعالجة أي نقاط ضعف محتملة.

بينما التاريخ النهائي لغلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هو أول سبتمبر المقبل، على الرغم من أن كل مسابقة لها جدولها وسياقها الخاص، وذلك وفق التقرير التالي.

الدوري الإسباني: 1 سبتمبر، الساعة 11:59 مساءً (بالتوقيت المحلي)

حيث يبحث برشلونة، حامل اللقب، عن تعزيزات قوية للحفاظ على لقبه، بينما يبذل ريال مدريد جهوداً حثيثة لإتمام صفقات جديدة بعد صيف حافل برحيل لاعبين بارزين، ويشهد سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا دائماً حالة من الفوضى، حيث تُعلن الانتقالات قبل دقائق من إغلاقه.

الدوري الإنجليزي: الاثنين 1 سبتمبر الساعة 7:00 مساءً (بالتوقيت المحلي)

وفي إنجلترا، يدافع ليفربول عن لقبه وسط سوق انتقالات تنافسية من مانشستر سيتي وأرسنال، ويُجبر إغلاق السوق مبكرا، مقارنة بالدوريات الأخرى الأندية الإنجليزية على التحرك بسرعة وإلا تُخاطر بفقدان الفرصة.



الدوري الفرنسي: الاثنين 1 سبتمبر الساعة 9:00 مساءً (بالتوقيت المحلي)

يواصل باريس سان جيرمان، صاحب النفوذ الواسع، هيمنته على الدوري الفرنسي، لكن مارسيليا وموناكو وليون يبذلون جهوداً حثيثة لكسر هذه الهيمنة، ونادراً ما تشهد فرنسا «أياماً نهائية» محمومة، لكن التعاقدات المتأخرة قد تُغير موازين القوى.

الدوري الإيطالي: الاثنين 1 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي)

وفي إيطاليا، يواجه نابولي، حامل اللقب، تحدي الحفاظ على نجومه وسط اهتمام من الخارج، بينما يتطلع إنتر ويوفنتوس إلى التعاقد مع لاعبين جدد قد يعيدان لقب السكوديتو إلى الواجهة، يشتهر السوق الإيطالي بتقلبات اللحظة الأخيرة.

الدوري الألماني: الاثنين 1 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي)

ويسعى بايرن ميونيخ للحفاظ على صدارته للدوري الألماني، لكن بوروسيا دورتموند و لايبزج يُجهّزان لاعبين جددًا ليُصعّبا الأمور عليهما، في ألمانيا، الالتزام بالمواعيد هو القاعدة: لا دقيقة واحدة تتجاوز الوقت المحدد.

ويُغلق أول سبتمبر الباب أمام الجميع، من الصفقات الكبرى إلى الإعارات الاستراتيجية، لم يتبقَّ للأندية الأوروبية سوى أسابيع لحسم صفقاتها النهائية في سوق الانتقالات، والسؤال هو: من ينفِّذ آخر الانتقالات الكبرى في الصيف؟