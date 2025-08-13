الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صلاح إلى نونيز: نشرت الابتسامة بيننا وأضحكتنا

صلاح إلى نونيز: نشرت الابتسامة بيننا وأضحكتنا
13 أغسطس 2025 21:27
13 أغسطس 2025 21:27

 
ليفربول (د ب أ)


ودع محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر زميله السابق الأوروجوياني داروين نونيز، بعد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى الهلال السعودي خلال الصيف الجاري. 

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، صورتين تجمعه بنونيز، وكتب: «أعتبر نفسي محظوظاً بصداقتك وزمالتك، كنت صريحا دائماً، وصاحب طاقة إيجابية في كل مكان تتواجد به».
أضاف: «نشرت الابتسامة بيننا وأضحكتنا، وأظهرت روحاً إيجابية في كل تصرفاتك، سنفتقدك كثيراً، وأتمنى لك كل التوفيق في ناديك الجديد».
وكان الهلال السعودي أعلن أوائل الأسبوع الجاري عن تعاقده مع نونيز بعقد يمتد ثلاثة مواسم حتى صيف 2028.
ورحل نونيز عن صفوف ليفربول بعد ثلاثة مواسم بقميص النادي الإنجليزي، حيث انضم من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يفرض نفسه بقوة، مكتفياً بتسجيل 40 هدفاً في 143 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات.

