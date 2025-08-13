«الفروسية» يعتمد الأطقم التحكيمية والفنية  في الأولمبياد الخاص بالعين

أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الفروسية والسباق، اعتماد أكثر من 12 مشاركاً من الأطقم الفنية والتحكيمية والإدارية، بالإضافة إلى مصمّمي الحواجز في مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام من 24 إلى 28 أغسطس الجاري بمنطقة العين، بمشاركة 11 دولة.

وتتضمن المسابقة فعاليات مختلفة تمثل «الركوب الإنجليزي»، بمشاركة 36 لاعباً ولاعبة، والقفز على الحواجز، ويشهد تواجد 12 لاعباً ولاعبة، والمسار المتعرج على شكل «8» بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة، والسيطرة والترويض بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة.

وذكر الاتحاد أنه اختتام الدورة الأولى للحكام، استعداداً للمنافسات المقررة، وعقد دورة أخرى في العين يوم 23 الجاري، لمصممي الحواجز، والإداريين والمساعدين الفنيين، لوضع آخر الترتيبات الفنية قبل انطلاق المنافسات.

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، أهمية المسابقة نظراً للقيمة الكبيرة التي تمثلها الفروسية في تعزيز دمج الفئات المختلفة من أصحاب الهمم في المجتمع، وتمكينهم من المهارات والقدرات، وتوفير الظروف الملائمة لأنشطة الفروسية المختلفة في بيئة آمنة ومحفزة.

وأشار إلى حرص الاتحاد على تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية لكافة برامج الفروسية لفئة أصحاب الهمم، والتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تنفيذ ونجاح برامج الدمج المجتمعي.