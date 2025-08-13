الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثنائي صربي» لعلاج الجبهة اليسرى من دفاعات الشارقة

فلاديمير بريجوفيتش
14 أغسطس 2025 01:25

علي معالي (أبوظبي)

اكتملت الجبهة اليسرى الدفاعية للشارقة، مع انضمام المدافع الصربي الشاب فلاديمير بريجوفيتش إلى الفريق، قادماً من سبارتاك سوبوتيكا، ويأتي انضمام بريجوفيتش ليلعب إلى جوار مواطنه دافيد بيتروفيتش الموجود من الموسم الماضي، الذي أثبت كفاءة عالية في مركزه بدليل عدد مشاركاته، ودوره الأساسي فيما قدمه الفريق محلياً وقارياً. وعانى «الملك» خلال الموسم الماضي من وجود لاعب واحد له تأثيره في هذه الجبهة، لابتعاد الحسن صالح عن مستواه، وجلوسه كثيراً على «الدكة»، وكذلك تعرضه للإصابة، إلا أن الجبهة اكتملت بعنصرين قويين يكون الصراع بينهما «صربياً» من الدرجة الأولى، ليستفيد الشارقة من مشاركة الأفضل منهما.
انتقال بريجوفيتش مقابل 550 ألف يورو  يعتبره الإعلام الصربي صفقة متميزة، حيث أنعشت خزينة سبارتاك الذي يحق له أيضاً الحصول على 10% من إعادة البيع.

أخبار ذات صلة
جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا لدى الدولة
الشارقة
الملك
صربيا
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: أوضاع القطاع تُنذر بانفجار إنساني يصعب احتواؤه
14 أغسطس 2025
أثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون قبالة منازل دمرها القصف في مخيم رفح للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يتجمعون لتلقي إمدادات الإغاثة في بيت لاهيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أستراليا: ممارسات إسرائيل إهانة للكرامة والقيم الإنسانية
14 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون أكياس دقيق في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حكومة غزة: دخول مساعدات تعادل 15% فقط من احتياجات القطاع
14 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©