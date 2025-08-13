«ثنائي صربي» لعلاج الجبهة اليسرى من دفاعات الشارقة

علي معالي (أبوظبي)



اكتملت الجبهة اليسرى الدفاعية للشارقة، مع انضمام المدافع الصربي الشاب فلاديمير بريجوفيتش إلى الفريق، قادماً من سبارتاك سوبوتيكا، ويأتي انضمام بريجوفيتش ليلعب إلى جوار مواطنه دافيد بيتروفيتش الموجود من الموسم الماضي، الذي أثبت كفاءة عالية في مركزه بدليل عدد مشاركاته، ودوره الأساسي فيما قدمه الفريق محلياً وقارياً. وعانى «الملك» خلال الموسم الماضي من وجود لاعب واحد له تأثيره في هذه الجبهة، لابتعاد الحسن صالح عن مستواه، وجلوسه كثيراً على «الدكة»، وكذلك تعرضه للإصابة، إلا أن الجبهة اكتملت بعنصرين قويين يكون الصراع بينهما «صربياً» من الدرجة الأولى، ليستفيد الشارقة من مشاركة الأفضل منهما.

انتقال بريجوفيتش مقابل 550 ألف يورو يعتبره الإعلام الصربي صفقة متميزة، حيث أنعشت خزينة سبارتاك الذي يحق له أيضاً الحصول على 10% من إعادة البيع.