بلماضي يطمع في «نخبة آسيا»



معتز الشامي (أبوظبي)



حسم الدحيل بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه في الدور التمهيدي على حساب سيباهان الإيراني 3-2 ، ليكمل عقد فرق الغرب الـ12 التي تنتظر سحب قرعة البطولة، الجمعة ، حيث يمثل الدحيل الدوري القطري في البطولة مع السد والغرافة.

وأكد جمال بلماضي، مدرب الدحيل، أن عينيه تتجهان نحو حصد الألقاب هذا الموسم، وذلك بعد أن ضمن الفريق مكانه في مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وسجل الدحيل أهدافه الثلاثة في الشوط الأول عبر إبراهيم بامبا، وعادل بولبينة، وكريستوف بياتيك، ليتغلب على التحدي القوي الذي فرضه الفريق الإيراني، ويؤكد عودته إلى الساحة القارية بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي.

وقال بلماضي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «حققنا المهم في المواجهة عبر التأهل إلى مرحلة الدوري، ظهرنا بمستوى جيد خلال الشوط الأول، وأتيحت لنا العديد من الفرص، وتمكنا من العودة بعد التأخر في النتيجة، وسجلنا ثلاثة أهداف».

وأضاف: «نطوي صفحة المباراة ونركز على مواجهة الشيحانية في انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري القطري يوم السبت، ونسعى للمنافسة على جميع الألقاب وحصد البطولات في الموسم الجديد».