الجدول الزمني لعودة نجم ريال مدريد بعد الجراحة



معتز الشامي (أبوظبي)



خضع جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد البالغ «22 عاماً»، لعملية جراحية لتصحيح خلع متكرر في الكتف الأيسر، وهي المشكلة التي عانى منها منذ نوفمبر 2023.

وكانت الجراحة التي أجريت بعد وقت قصير من خروج ريال مدريد من كأس العالم للأندية، ضرورية بعدما لعب بيلينجهام ما يقرب من موسم كامل، وهو يعاني من الألم ويعتمد على أربطة ثقيلة تحت ملابسه.

ورغم أن جماهير ريال مدريد تتوق لعودته السريعة، فإن التوقعات الطبية ترسم صورة حذرة، إذ من المتوقع أن يغيب بيلينجهام لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعاً، ما يعني غيابه حتى أوائل أو منتصف أكتوبر.

ويشكل غياب الإنجليزي ضربة قوية لمدرب ريال مدريد الجديد تشابي ألونسو، حيث يغيب بيلينجهام عن مباريات حاسمة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني ضد أوساسونا وديربي مدريد في نهاية سبتمبر.

وتتضمن خطة تعافيه تثبيته في حبال لمدة شهر على الأقل، يليه إعادة تأهيل تدريجية و«خطة تعافي خاصة» مصممة لاستعادة الحركة الكاملة والقوة مع تقليل مخاطر الإصابة مرة أخرى.

إلى جانب المخاوف المحلية، يتردد صدى غياب بيلينجهام دولياً، ستُحرم إنجلترا من نجم خط وسطها خلال مباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم ضد أندورا وصربيا في سبتمبر، مع تزايد الشكوك حول جاهزيته للمشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة في أكتوبر.

وفي غضون ذلك، يتعين على مدريد التكيف مع شكل وسطه، يتوقع المحللون أن يشهد الموهبة الشابة أردا جولر مسؤوليات متزايدة خلال الجزء الأول من الموسم، ويخضع توقيت عودة بيلينجهام لفحص دقيق، بينما تشير بعض المصادر إلى إمكانية عودته للمشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أواخر أكتوبر، يحذّر آخرون من أن فترة تعافيه قد تمتد إلى نوفمبر، خاصةً إذا تطلبت عملية إعادة التأهيل بعد الجراحة مزيداً من الحذر، ومع ذلك، يظل ريال مدريد متفائلاً، مؤكداً على احترافية بيلينجهام وتصميمه على تنفيذ برنامج تعافيه.

وتتوقف طموحات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وآماله في الفوز باللقب المحلي على نجاح تعافي بيلينجهام، حيث أعرب اللاعب عن ارتياحه «لتمكنه أخيراً من اللعب من دون دعامة»، مسلطاً الضوء على العبء النفسي الذي واجهه هذا الموسم، في ظل الألم المستمر، وتوفر الجراحة طفيفة التوغل احتمالات عالية للتعافي الكامل، لكن الفريق الطبي للنادي لن يتعجل عودته، مدركاً مدى أهمية بيلينجهام في الخطة الاستراتيجية الجديدة لألونسو، وإذا عاد بيلينجهام في أكتوبر كما هو متوقع، تتزامن عودته مع مواجهات عالية الأهمية، وربما أول كلاسيكو في الموسم ضد برشلونة، وحتى ذلك الحين، يتعين على ريال مدريد وإنجلترا إيجاد طرق للتعويض عن غياب أحد أكثر النجوم الشباب تأثيراً في أوروبا.