«نزهة» تمنح شفيونتيك بطاقة ربع نهائي «سينسيناتي»



سينسيناتي (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثالثة عالمياً الدور ربع النهائي من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في للتنس، من دون عناء بفوزها على الرومانية سورانا سيرستيا 6-4 و6-3.

وكسرت شفيونتيك إرسال منافستها 5 مرات مقابل خسارة إرسالها مرتين، لتخرج فائزة على الرومانية المخضرمة (35 عاماً).

وتلتقي شفيونتيك في الدور التالي مع الروسية أيكاترينا الكسندروفا أو مواطنتها أنا كالينسكايا.

وفي فئة الرجال، أكمل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً مباراته مع الأميركي براندون ناكاشيما وخرج فائزاً 6-4 و6-4.

وكانت المباراة توقفت الثلاثاء والنتيجة 5-4 في المجموعة الثانية بسبب الأمطار.

واحتاج زفيريف إلى بضع دقائق لينهي المباراة الأربعاء.

ويتعين على زفيريف أن يعود إلى أرضية الملعب في قت لاحق في الحصة المسائية لمواجهة الروسي كارن خاتشانوف الذي بلغ نهائي دورة تورونتو الكندية لماسترز الألف الأسبوع الماضي.

وبات الدنماركي هولجر رونه أول لاعب يبلغ الدور ربع النهائي بفوزه على الأميركي فرنسيس تيافو بعد انسحاب الأخير مصاباً والنتيجة 6-4 و3-1 في مصلحة الأول.