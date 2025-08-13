الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان «سوبر أوروبا»

سان جيرمان «سوبر أوروبا»
14 أغسطس 2025 01:20

أوديني (رويترز) 

 نال باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم، بفوزه بركلات الترجيح 4-3 على توتنهام هوتسبير، في المباراة التي أقيمت في مدينة أوديني الإيطالية، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.
تقدم توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، في الدقيقة 39 عبر فان دي فين إثر متابعته لكرة مرتدة من العارضة بعد تصدي الحارس لتسديدة جواو بالينيا المعار من بايرن ميونيخ الألماني.
وأضاف الأرجنتيني كريستيان روميرو، الذي نال شارة القيادة قبل ساعات من اللقاء بعد رحيل القائد سون هيونج-مين، الهدف الثاني إثر ضربة رأس من ركلة حرة نفذها بيدرو بورو.
وقلص سان جيرمان الفارق في الدقيقة 85 بواسطة الكوري الجنوبي لي كانج-إن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جويلمو فيكاريو.
وأضاف البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي.
ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة ليفوز سان جيرمان، بعد أن اضاع ركلة واحدة مقابل إضاعة توتنهام لركلتين. 

كأس السوبر
كأس السوبر الأوروبي
توتنهام
باريس سان جيرمان
دوري أدنوك للمحترفين
يوروبا ليج
