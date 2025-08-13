الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ليفاندوفسكي يرفض عرضاً فلكياً من نادٍ عربي!

ليفاندوفسكي يرفض عرضاً فلكياً من نادٍ عربي!
14 أغسطس 2025 01:26


برشلونة (د ب أ)


تلقى النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، عرضاً فلكياً في صيف 2024 من نادٍ عربي، براتب سنوي قيمته 100 مليون يورو.
ولكن ليفاندوفسكي فضل البقاء بصفوف برشلونة، والمنافسة على كل لقب مع الفريق الكتالوني.
كشف بيني زهافي، وكيل أعمال اللاعب المخضرم، عن ذلك في مقابلة مع صحيفة «فاكت» البولندية.
قال زهافي «لقد تلقى ليفاندوفسكي عرضاً في صيف العام الماضي براتب سنوي أكثر من 100 مليون يورو».
وأضاف «لكنه فضل المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وكاد أن يحقق الثنائية».

ويبقى ليفاندوفسكي (37 عاماً) الهداف الأول لبرشلونة منذ انتقاله لصفوف الفريق قادماً من بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2022، وينتهي تعاقده في صيف العام المقبل 2026 .
وساهم النجم البولندي في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في الموسم الماضي 2024 -2025 .

