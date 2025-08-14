الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد يقدم «الجوهرة ماستانتونو»

ريال مدريد يقدم «الجوهرة ماستانتونو»
14 أغسطس 2025 08:58

مدريد (د ب أ)
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم للإعلان عن ضم لاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بعد ظهر اليوم، بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.
وأبرم النادي الإسباني صفقة مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني بقيمة تقارب 39 مليون جنيه إسترليني (45 مليون يورو) في وقت سابق من هذا الصيف. ووصف ريفر بليت هذه الصفقة بأنها "أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية". ووقع ماستانتونو عقداً لمدة ست سنوات مع ريال مدريد، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، أمس، ليصبح لاعب الوسط المهاجم أصغر لاعب يشارك مع منتخب الأرجنتين على مستوى الكبار في يونيو الماضي. يذكر أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبدت اهتمامها باللاعب الشاب قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

