هل يستحق «السويدي» المخاطرة بمبلغ قياسي؟.. سجل إصابات إيزاك يجيب!

معتز الشامي (أبوظبي)

يجد مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك، نفسه في خضم واحدة من أكبر، إن لم تكن أضخم، صفقات الانتقالات الصيفية، حيث يسعى السويدي جاهداً للانتقال إلى ليفربول، بطل الدوري، لكن نيوكاسل يبذل قصارى جهده للاحتفاظ به، مع ظهور تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن النادي الشمالي الشرقي لم يغير موقفه الرافض لبيعه.

ومع ذلك، يُصرّ إيزاك الآن على الرحيل، بل ويرفض اللعب للنادي مجدداً حتى لو لم يتم بيعه قبل إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر.

وإذا أراد إيزاك استبدال قميص نيوكاسل الأبيض والأسود بقميص ليفربول الأحمر هذا الصيف، فمن المرجح أن يتطلب الأمر مبلغاً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لإتمام هذه الصفقة.

وقدّم "الريدز" عرضاً بنحو 127.5 مليون يورو في بداية أغسطس، وهو ما سيتجاوز الرقم القياسي الذي حطموه هذا الصيف لضم فلوريان فيرتز إلى أنفيلد مقابل 125 مليون يورو، لكن هذا العرض قوبل بالرفض القاطع، وتشير بعض التقارير إلى أن نيوكاسل يريد مبلغاً يقارب 170 مليون يورو للنظر في بيعه.

وهذا مبلغ باهظ للغاية، رغم كفاءة إيزاك الذي أصبح من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، إلا أن سجل الإصابات المقلق للسويدي خلال فترة وجوده في سانت جيمس بارك كان مثيراً للقلق، فهل يُمثل التعاقد مع إيزاك مخاطرة كبيرة بهذا المبلغ؟

ومنذ انضمام إيزاك إلى نيوكاسل عام 2022، غاب المهاجم عن نحو 39 مباراة مع النادي والمنتخب السويدي في 3 مواسم فقط، خلال موسمه الأول مع نيوكاسل، أجبرته إصابة في الركبة على الغياب عن 18 مباراة. ومنذ ذلك الحين، تعرض لإصابات طفيفة متكررة، ليصل إجمالي غياباته إلى 21 مباراة أخرى بسبب الإصابة.

وكان الموسم الماضي هو الموسم الأكثر موثوقية لإيزاك من حيث جاهزيته للمشاركة، وهي بلا شك علامة إيجابية، لكن المخاوف بشأن لياقته البدنية لا تزال قائمة بالنظر إلى المبلغ المقترح، كما أن أسلوب لعبه قد يزيد أحياناً من احتمالية تعرضه للإصابات. يحب إيزاك المراوغة بالكرة وإثارة التحديات، ويتميز ببنية جسدية قوية.

وفي ناديه السابق ريال سوسيداد، كان حظه أوفر بكثير، حيث غاب عن 5 مباريات فقط بسبب الإصابة، لكن خلال أيامه الأولى مع بروسيا دورتموند، كانت جاهزيته للمشاركة مشكلة مستمرة، وغاب عن 23 مباراة في 3 مواسم مع الفريق الألماني، بسبب العديد من المشاكل الصغيرة المستمرة.

ولكن إذا أنفق ليفربول مبلغاً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم إيزاك إلى أنفيلد، فلن يشكك أحد في الجودة التي سيحصل عليها، حيث أثبت نفسه في الدوري، في أوج عطائه بعمر 25 عاماً، ويبدو أنه مناسب تماماً لنظامهم. ومع ذلك، قد يكمن القلق الوحيد في سجل إيزاك من الإصابات.