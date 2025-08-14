الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

عبر الدوريات الخمسة الكبرى.. ليفربول يتصدر الأكثر إنفاقاً وكريستال بالاس الأقل

14 أغسطس 2025 10:25

معتز الشامي (أبوظبي)
مع اقتراب موسم جديد من خط البدايات، تروي ميزانيات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى قصتين مختلفتين تماماً، فمن جهة، فتحت بعض الأندية خزائنها بأموال طائلة، محطمةً الأرقام القياسية، وسعياً وراء صفقات مميزة، ومُشعلةً أحلام الفوز بالألقاب، بينما تسلّلت حفنة من الأندية بحذر شديد إلى سوق الانتقالات بأقل تكلفة، معتمدةً على الانتقالات المجانية، وترقيات الشباب، والانضباط التكتيكي لتشكيل فرقها، وفيما أنفقت بعض الأندية مبالغ طائلة لتجديد صفوفها، اتجهت أخرى لإنفاق أقل من تكلفة لاعب نجم واحد، ما يُثبت صحة نظرية أن التماسك قد يتفوق أحياناً على المال.
ومن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أندية الدوري الإسباني التقليدية، وصولاً إلى أندية الدوري الإيطالي الصاعدة حديثاً، يتصدر ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، القائمة بإنفاق ضخم بلغ 294 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية، يليه في المركز الثاني تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية، الذي واصل إنفاقه ببذخ هذا الصيف، حيث أنفق 280 مليون يورو.
ولا تزال هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز على سوق الانتقالات مستمرة، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث (230 مليون يورو)، وأرسنال الرابع (224 مليون يورو)، ومانشستر سيتي الخامس (177 مليون يورو)، ويحتل ناديا مدريد المركزين السادس والسابع، حيث أنفق أتلتيكو مدريد 175 مليون يورو، وريال مدريد 168 مليون يورو، ويكمل سندرلاند (153 مليون يورو)، وتوتنهام (146 مليون يورو)، وبيرنلي (126 مليون يورو) قائمة العشرة الأوائل.
أما أندية الدوريات الخمسة الكبرى الأقل إنفاقاً هذا الصيف، فشهدت بعض المفاجآت، حيث لم يُنفق أي نادٍ أقل من كريستال بالاس، الذي أنفق 2.3 مليون يورو فقط حتى الآن، وفي المركز الثاني، يأتي ليفانتي من الدوري الإسباني، بإنفاق 2.5 مليون يورو حتى الآن. يليه ليتشي من الدوري الإيطالي، الذي أنفق 3 ملايين يورو.
ويحتل موناكو من الدوري الفرنسي المركز الرابع أيضاً بإنفاق 3 ملايين يورو، ويأتي رايو فاليكانو بالمركز الخامس بإنفاق 3.1 مليون يورو، وجاءت 5 أندية من بين الـ10 الأقل إنفاقاً بالدوريات الخمسة الكبرى هذا الصيف من الدوري الإسباني.

أخبار ذات صلة
