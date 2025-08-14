الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سلتيكس» للبيع!

«سلتيكس» للبيع!
14 أغسطس 2025 11:21

نيويورك (أ ف ب)
وافقت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» على بيع نادي بوسطن سلتيكس لمجموعة استثمارية بقيادة وليام «بيل» تشيزوم، وذلك بعد خمسة أشهر من إبرام الصفقة القياسية حينها التي بلغت قيمتها 6.1 مليار دولار.
وأفادت الرابطة في بيان مقتضب: «وافق مجلس محافظي الرابطة بالإجماع على بيع الحصص المسيطرة في بوسطن سلتيكس لمجموعة استثمارية بقيادة بيل تشيزوم»، وأضافت «من المتوقع إتمام الصفقة قريباً».
ويحمل سلتيكس، أحد أشهر الأندية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الرقم القياسي لعدد الألقاب برصيد 18 لقباً، آخرها في عام 2024.
تشيزوم هو المدير الإداري والمؤسس المشارك لمجموعة سيمفوني تكنولوجي. عندما وافق هو وزملاؤه المستثمرون على شراء فريق سلتيكس العريق «بتقييم أولي قدره 6.1 مليار دولار»، كان ذلك أعلى سعر عُرض على الإطلاق لفريق رياضي في أميركا الشمالية.
وتجاوز هذا السعر منذ ذلك الحين بيع عائلة باس نادي لوس أنجلوس ليكرز مقابل 10 مليارات دولار، في يونيو، إلى الملياردير مارك والتر.
عندما أُعلن عن بيع سلتيكس، ذُكر أن ويكليف غروسبيك سيواصل مهامه كرئيس تنفيذي وكممثل الامتياز وصانع القرار في الرابطة، وكمشرف على عمليات الفريق حتى موسم 2027-2028.
واشترت عائلة غروسبيك وستيف باليوكا نادي سلتيكس مقابل 360 مليون دولار عام 2002. لكن وسائل إعلام محلية أفادت هذا الأسبوع أن تشيزوم، المتحدر من ماساتشوستس ويصف نفسه بـ«المشجع المتحمس لسلتيكس»، سيتولى تمثيل الامتياز، لأنه بموجب شروط الصفقة، لن يمتلك غروسبيك حصة 15 في المئة المطلوبة من ملكية الدوري لتولي هذا المنصب.
كما أفادت شبكة «إي إس بي إن» أن تشيزوم وغروسبيك «يعتزمان إدارة الفريق معاً كما كان مخططاً له في الأصل».

