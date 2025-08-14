«موسكويم» تُخلّد أولى لحظات مولر مع «فانكوفر»

سان خوسيه (د ب أ)

تلقى النجم الألماني المخضرم توماس مولر، استقبالاً حافلاً من جماهير فانكوفر وايتكابس لدى وصوله إلى كندا أمس، بعد انضمامه للفريق عقب نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.

وكان في استقبال مولر، البالغ من العمر 35 عاماً، في مطار فانكوفر الدولي، ممثلو فرقة موسكويم الهندية، الذين رحبوا به بموكب طبول تقليدي وكلمة من الزعيم واين سبارو.

ورحل مولر عن النادي البافاري عقب نهاية كأس العالم للأندية الشهر الماضي، بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الثلاثية التاريخية في عامي 2013 و2020.

وانضم مولر إلى فانكوفر وايتكابس بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026، وخاطب مولر الجماهير قائلاً: «أنا سعيد بوجودي هنا، كوني لاعباً في وايتكاب، نريد أن نصنع المستقبل، لكن المنافسة لا تزال مستمرة، لذا علينا دعم اللاعبين». ومن المقرر أن يلتقي مولر مع وسائل الإعلام لأول مرة كلاعب في وايتكاب في وقت لاحق اليوم، على أن يتدرب مع زملائه الجدد للمرة الأولى غداً الجمعة.

ومن المتوقع أن يخوض مولر مباراته الأولى في الدوري الأميركي لكرة القدم أمام هيوستن دينامو يوم الأحد المقبل.