الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«موسكويم» تُخلّد أولى لحظات مولر مع «فانكوفر»

«موسكويم» تُخلّد أولى لحظات مولر مع «فانكوفر»
14 أغسطس 2025 11:25

سان خوسيه (د ب أ)
تلقى النجم الألماني المخضرم توماس مولر، استقبالاً حافلاً من جماهير فانكوفر وايتكابس لدى وصوله إلى كندا أمس، بعد انضمامه للفريق عقب نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.
وكان في استقبال مولر، البالغ من العمر 35 عاماً، في مطار فانكوفر الدولي، ممثلو فرقة موسكويم الهندية، الذين رحبوا به بموكب طبول تقليدي وكلمة من الزعيم واين سبارو.
ورحل مولر عن النادي البافاري عقب نهاية كأس العالم للأندية الشهر الماضي، بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الثلاثية التاريخية في عامي 2013 و2020.
وانضم مولر إلى فانكوفر وايتكابس بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026، وخاطب مولر الجماهير قائلاً: «أنا سعيد بوجودي هنا، كوني لاعباً في وايتكاب، نريد أن نصنع المستقبل، لكن المنافسة لا تزال مستمرة، لذا علينا دعم اللاعبين». ومن المقرر أن يلتقي مولر مع وسائل الإعلام لأول مرة كلاعب في وايتكاب في وقت لاحق اليوم، على أن يتدرب مع زملائه الجدد للمرة الأولى غداً الجمعة.
ومن المتوقع أن يخوض مولر مباراته الأولى في الدوري الأميركي لكرة القدم أمام هيوستن دينامو يوم الأحد المقبل.

أخبار ذات صلة
ليفاندوفسكي يرفض عرضاً فلكياً من نادٍ عربي!
متى يغلق «الميركاتو الصيفي» أبوابه في الدوريات الأوروبية الكبرى؟
توماس مولر
بايرن ميونيخ
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
زيلينسكي في لندن للقاء رئيس الوزراء قبل القمة الأميركية الروسية
الأخبار العالمية
زيلينسكي في لندن للقاء رئيس الوزراء قبل القمة الأميركية الروسية
اليوم 13:20
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل غداً إلى المحطة التاسعة في إسبانيا
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل غداً إلى المحطة التاسعة في إسبانيا
اليوم 13:18
«سينسيناتي للتنس».. الانسحاب يثأر لزفيريف وألكاراز يصطدم مع روبليف
الرياضة
«سينسيناتي للتنس».. الانسحاب يثأر لزفيريف وألكاراز يصطدم مع روبليف
اليوم 13:16
توتنهام يساند تيل في أزمة «الإساءات العنصرية»
الرياضة
توتنهام يساند تيل في أزمة «الإساءات العنصرية»
اليوم 13:13
الرابطة تنقذ برشلونة بإصابة «طويلة الأمد»
الرياضة
الرابطة تنقذ برشلونة بإصابة «طويلة الأمد»
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©