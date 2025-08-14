الرابطة تنقذ برشلونة بإصابة «طويلة الأمد»

مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة لكرة القدم أن رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» اعتمدت إصابة حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيجن كإصابة طويلة الأمد، ما يتيح للنادي تسجيل حارسه الجديد جوان جارسيا من دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي: «قررت اللجنة الطبية في رابطة الدوري الإسباني أن إصابة حارس المرمى مارك-أندريه تير شتيجن تطابق معايير الإصابة طويلة الأمد المنصوص عليها في اللوائح الحالية».

وأضاف: «سيقوم النادي اليوم باستكمال إجراءات تسجيل اللاعب جوان جارسيا بشكل فوري».

وخضع قائد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي لعملية جراحية في الظهر الشهر الماضي، عقب موسمين مثقلين بالإصابات الخطيرة، وعلى الرغم من ذلك، رفض الحارس البالغ 33 عاماً إلى حدود الجمعة الماضي، الكشف عن تفاصيله الطبية، في ظل سعي برشلونة لتصنيف إصاباته كإصابة طويلة الأمد من قبل «لا ليجا»، ما يسمح له بخصم جزء من راتب الألماني من فاتورة رواتبه الرسمية.

وكان «بلاوجرانا» يُخطط لاستغلال غياب تير شتيجن الطويل لتسجيل تعاقداته الجديدة مع الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وجدّد فريق المدرب الألماني هانسي فليك عقد حارس مرماه البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني إلى جانب التعاقد مع جارسيا البالغ 24 عاماً.