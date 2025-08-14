الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توتنهام يساند تيل في أزمة «الإساءات العنصرية»

توتنهام يساند تيل في أزمة «الإساءات العنصرية»
14 أغسطس 2025 13:13

لندن (رويترز)
قال توتنهام هوتسبير إنه «يشعر بالاشمئزاز» من الإساءة العنصرية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي ماتيس تيل، عبر الإنترنت بعد خسارة الفريق في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان.
وفرّط توتنهام حامل لقب الدوري الأوروبي في تقدمه 2-صفر ليخسر أمام باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة في كأس السوبر الأوروبية في مدينة أوديني الإيطالية أمس.
أضاع تيل والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين ركلتي ترجيح لتوتنهام بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وقال توتنهام في بيان: «نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تلقاها ماتيس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خسارة كأس السوبر الأوروبية الليلة الماضية».
وأضاف: «أظهر ماتيس شجاعة وجرأة بالتقدم إلى الأمام وتسديد ركلة الترجيح، لكن أولئك الذين أساءوا إليه ليسوا سوى جبناء، يختبئون وراء أسماء مستعارة مستخدمين صفحات مجهولة للتعبير عن آرائهم البغيضة».
وتابع: «سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد أي شخص يمكننا تحديد هويته. نحن نقف إلى جانبك يا ماتيس».
ووقع تيل (20 عاماً) في يونيو الماضي على عقد دائم مع توتنهام بعد فترة إعارة لمدة أربعة أشهر مع الفريق الإنجليزي قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.

