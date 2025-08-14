كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل غداً إلى المحطة التاسعة في إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن غداً «الجمعة» مضمار سان سباستيان، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قمة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في نسختها الـ32، في أول ظهور رسمي للكأس الغالية على المضامير الإسبانية بحلّتها الجديدة.

وتقام سباقات الكأس الغالية برعاية القيادة الرشيدة دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز خطط تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على الإرث الأصيل ورفعة شأنه.

وتعتبر المحطة الإسبانية التاسعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، الأغلى بتاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة إسبانيا بجوائز تبلغ قيمتها 200 ألف يورو، ويشهد السباق بفئته الثالثة الذي يقام لمسافة 1600 متر، تواجد وحضور قوي لنخبة الخيل العربي في إسبانيا وأوروبا للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

ويشهد سباق الكأس الغالية بمحطته الإسبانية تواجد مهم لممثلي الإمارات، بمشاركة «الوراي» للمالك فيصل الرحماني وتحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس ميكائيل فورست، بجانب «آر بي مالكيس» لسيف بخيت سيف مرشد المرر بإشراف المدرب كزافييه توماس ديموليت والفارس هوجو موسيان، كما تشارك الشقب ريسينج عبر «الوكرة» بقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، إضافة إلى «الزوي» بقيادة الفارس ريكاردو سوزا، وذلك تحت إشراف المدرب جون دو ميول.

كما تضم القائمة مجموعة مميزة من بينها «إكسترا تايم» للمالك جاي نيفنز بإشراف المدرب دي موريسون وقيادة الفارس فابريس فيرون، «كانتي دي بوزولز» للمالك إبراهيم محمد الفضالة، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس إيكيم جيان بيرنارد، «لينو» للملاك يانيك شولز واريك ديللوفا الذي يشرف عليه تدريبياً وتحت قيادة الفارس أنطوان ويرلي، «زاكينا الزرايان للمالك ليزاما وتحت إشراف المدرب ألفونسو ليزاما وقيادة الفارس إس آر ليزاما.

من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «يسرنا حضور سباقات الكأس الغالية في مملكة إسبانيا، التي تمثل إضافة مهمة لأجندة سباقاتنا لعام 2025، وتدل على حرصنا على التنوع الجغرافي بإقامة السباقات واهتمامنا بدعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة مضامير أوروبا والعالم بصفة عام»، مضيفاً: «هناك الكثير من العوامل والمعطيات التي أكدت على أهمية محطة إسبانيا ودورها الكبير في ترجمة خطط التطوير والارتقاء بصناعة سباقات الخيل العربي لمصاف عالمي مرموق، مؤكداً أن الوصول إلى المحطة التاسعة وسط أصداء مميزة وإشادات كبيرة ببرنامج السباقات والجوائز الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي، يحمل دلالة علي المخرجات الإيجابية والمكتسبات الكبيرة، التي تحققها سباقات الكأس الغالية في مختلف المضامير ودول العالم، مبيناً أن كأس رئيس الدولة للخيول العربية أصبحت الوجهة المفضلة لنخبة المرابط والإسطبلات، وباتت الأقوى فنياً، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مستوى الإنتاج والتربية والاهتمام بالخيل العربي».

وأضاف اليبهوني: «نفخر باللجنة العليا المنظمة بالنتائج الإيجابية للمحطات السابقة، ونتطلع لمواصلة الأرقام المميزة في قادم السباقات ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه سموه السخي الذي يقود منظومة سباقاتنا لتصبح الأغلى والأفضل في تاريخ سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي».