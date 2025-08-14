كومان إلى النصر السعودي

الرياض (د ب أ)

أنهى نادي النصر السعودي اتفاقه مع بايرن ميونيخ الألماني، بشأن التعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان اعتباراً من الموسم الجديد. وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، والمتخصّص في الانتقالات العالمية، أن بايرن ميونيخ منح «كومان» الضوء الأخضر للسفر والانضمام إلى النصر.

وأضاف رومانو أن الصفقة ستكلف نادي النصر 30 مليون يورو، فيما سيوقع «كومان» عقداً لمدة 3 سنوات. ومن المقرر أن يسافر كومان إلى السعودية اليوم، لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع رسمياً لنادي النصر. وهذه الصفقة هي الثالثة للنصر هذا الصيف على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي، والإسباني إينيجو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ويستعد النصر للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، الذي تستضيفه هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بينما سيجمع نصف النهائي الثاني فريقي القادسية والأهلي.