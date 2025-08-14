الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سابالينكا تغرّد بالفوز الـ50 في 2025

سابالينكا تغرّد بالفوز الـ50 في 2025
14 أغسطس 2025 13:36

سينسيناتي (د ب أ)
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى عالمياً، إلى دور الثمانية من بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس فئة 1000 نقطة، بفوزها السهل على الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو مساء أمس في دور الستة عشر.
وحسمت سابالينكا الفوز بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة 1/6 و5/7، محققة الفوز الخمسين في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات التنس هذا العام، بفارق ثمانية انتصارات عن أقرب منافساتها، البولندية إيجا شفيونتيك.
وفازت سابالينكا في مباراتها السابقة على البريطانية إيما رادوكانو، وستواصل الدفاع عن لقب بطولة سينسيناتي، عندما تواجه الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة التاسعة في دور الثمانية.
وفازت ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 على الأميركية ماديسون كيز، بطلة أستراليا المفتوحة، بنتيجة 7/6 و4/6 و2/6.
واحتاجت شفيونتيك، المصنفة الثالثة للبطولة، إلى ساعة و35 دقيقة للفوز على الرومانية سورانا كريستيا بنتيجة 6/ 4 و6/ 3 بهذا الانتصار، عززت شفيونتيك سجلها الإجمالي ضد كريستيا إلى 5 انتصارات دون أي هزيمة، علماً بأنها فازت الآن بعشر مجموعات متتالية ضد اللاعبة الرومانية.
وكانت المرة الوحيدة التي نجحت فيها كريستيا في إجبار شفيونتيك على خوض ثلاث مجموعات في أول لقاء لهما في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022.
كما فازت البولندية ماجدة لينيت بشكل مفاجئ على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة الرابعة 6/7 و6/3 و3/6.
وتلتقي شفيونتيك في دور الثمانية مع الروسية آنا كالينسكايا، فيما تلتقي لينيت مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

