إنريكي: ما تحقّق مع «سان جيرمان» معجزة!

برلين (د ب أ)

يرى الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فوز فريقه بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، أمس، كان بمثابة «معجزة».

وتوّج سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على توتنهام هوتسبيرالإنجليزي 4/ 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/ 2.

ولم يستفد توتنهام من تقدمه بهدفين أحرزهما فان دي فين وكريستيان روميرو في الدقيقتين 39 و48، بعدما أدرك الفريق الباريسي التعادل في توقيت قاتل بهدفين للبديلين لي كانج إن وجونسالو راموس في الدقيقتين 85 والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمتد اللقاء لركلات الترجيح مباشرة، التي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 4/ 3.

وحقق سان جيرمان لقب النسخة 50 من السوبر الأوروبي، ليعوض خسارته هذا اللقب في نسخة عام 1996 أمام يوفنتوس الإيطالي، ليجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر هذا العام، ويعوض خسارته في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي، منتصف يوليو الماضي. أما توتنهام، فقد فشل في الفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، مكتفياً بلقب الدوري الأوروبي في 2025، وأخفق النادي اللندني أيضاً في أن يكون سابع فريق إنجليزي يحقق السوبر الأوروبي بعد ليفربول (أربع مرات)، وتشيلسي (مرتين)، مقابل تتويج وحيد لأندية نوتنجهام فورست وأستون فيلا ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأوضح إنريكي: «لا اعتقد أننا كنا نستحق الفوز، لأن الفارق كبير بين فريق مثل توتنهام، الذي تدرب كثيراً، وبيننا، حيث لم نتدرب سوى خمس مرات فقط». وأضاف: «الأمر مختلف تماماً، اعتقد أنها معجزة، أنا سعيد بدعم جماهيرنا الذي لم يتوقف طوال المباراة». وأكد المدرب الإسباني: «رغم أنني لا اعتقد أننا نستحق الفوز، لكني أشعر بالسعادة لجميع اللاعبين والجماهير.. كان من المهم الفوز بهذه الكأس، رغم أننا كنّا نفضل الراحة والتفكير في الموسم المقبل».

من جانبه، أكد النجم الدولي عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: «حاولنا البقاء في أجواء المباراة، حيث كنا نرى أن تسجيل هدف واحد قد يغير من الأمر الواقع».

وأضاف: «كانت الجماهير استثنائية، من البداية إلى النهاية، حتى لو خسرنا بهدفين أو ثلاثة أهداف، لن تتوقف الجماهير عن دعمنا، إنه شعور رائع، إنهم اللاعب الثاني عشر، ويدفعوننا دائماً، إنه أمر رائع».