«شطرنج الشارقة» يحتفي باليوم الوطني الهندي ببطولة الجالية

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، غداً «الجمعة»، بطولة اليوم الوطني الهندي للشطرنج الخاطف، بالتعاون مع القنصلية الهندية في دبي، وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الاستقلال الهندي الذي يوافق 15 أغسطس من كل عام.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الجالية الهندية، التي تُعد الأكبر بين جاليات لاعبي الشطرنج المقيمة في الإمارات، حيث رصدت اللجنة المنظمة 20 ألف درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى.

وأوضح فيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، أن البطولة تأتي ضمن أجندة فعاليات النادي المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، وتهدف إلى توفير منصة تنافسية خاصة بالجالية الهندية بمختلف الأعمار والتصنيفات.

وأضاف: «إن تنظيم البطولة يعكس عمق العلاقات بين الإمارات والهند، كما يعزز الروابط بين النادي والقنصلية الهندية، لافتاً إلى أن الجالية الهندية تمثل شريحة نشطة في بطولات الشطرنج المحلية والدولية التي تستضيفها الدولة».

وتنطلق المنافسات في تمام الرابعة عصراً بقاعة النادي، بنظام 11 جولة، وبمشاركة قصوى تبلغ 250 لاعباً ولاعبة، على أن يشهد الحفل الختامي تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور عدد من الشخصيات الرسمية.