3 آلاف لاعب يمثلون 82 دولة غداً في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق عصر الغد، النسخة 31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والذي يستمر حتى 24 من الشهر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندق راديسون بلو أبوظبي، الكورنيش، بمجموع جوائز يصل إلى 500.000 درهم.

ويشهد المهرجان هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، حيث يتجاوز عدد اللاعبين 3,000 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة من مختلف دول العالم، لتسجل هذه النسخة زيادة قدرها 500 مشارك عن النسخة السابقة، ليحتل موقع الريادة بين المهرجانات العالمية في عدد المشاركين.

وتضم فعاليات المهرجان27 بطولة تغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، تتصدرها بطولة الأساتذة، إلى جانب ثلاث مسابقات ذهنية جديدة، هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي، ما يعكس تنوُّع الأنشطة وجاذبيتها لجمهور أوسع من عشّاق الألعاب الذهنية.

ويرى عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الإقبال الكبير من نخبة اللاعبين الدوليين والمشاركين من مختلف دول العالم يعكس الثقة والمكانة التي يحظى بها المهرجان، وقال: «مثل هذا الحدث الكبير يعزز دور أبوظبي كمحطة رئيسية على خريطة الرياضة العالمية، حيث يأتي هذا النجاح ثمرة للدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، التي مكَّنت المهرجان من التطوُّر والنمو ليكون منصة متميِّزة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين المحليين، وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الشعوب».

وأضاف: «يسعدني أيضاً أن أنتهز الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في مسيرة تطوير لعبة الشطرنج عبر مجموعة من الخطط والبرامج والدورات والاستضافات، ونجدد في مجلس أبوظبي الرياضي دعمنا لهذا الحدث السنوي المهم في أجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وفخورون بقيمته العالمية الكبيرة، حيث أصبح محطَّ أنظار اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم».

ومن جانبه، قال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «نحن فخورون بأن يكون مهرجان أبوظبي منصة عالمية تجمع أبطال الشطرنج من كل القارات، ونعدُّه فرصة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأحداث الرياضية والثقافية».

وأشاد الخوري بالدعم المقدَّم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدِّمتهم مجموعة اتصالات، ومجموعة نيرفانا، والمدرسة الإيطالية الدولية، وشركة محمد رسول خوري وأولاده، وفندق راديسون بلو، وفندق سانت ريجيس، مثمناً إسهاماتهم في إنجاح الحدث.

وأشار فيصل أحمد الشحي، مدير المهرجان، إلى أن هذا الحدث يواصل تألقه بتحقيقه أرقاماً قياسية في عدد المشاركين، حيث تجاوز عددهم حتى الآن 2,700 لاعب ولاعبة من 78 دولة، ويعد استمرار المهرجان للعام الـ 31 على التوالي دليلاً على نجاحه وتميزه كإحدى أبرز فعاليات الشطرنج على مستوى العالم».

وسيكون جمهور الشطرنج على موعد مع مشاركة أبرز أبطال الإمارات، وفي مقدمتهم عمران الحوسني، بطل غرب آسيا للشباب وبطل العرب للشباب وبطل الإمارات للرجال، والبطلة روضة عيسى السركال، إلى جانب نخبة من أبطال العالم في مختلف الفئات العمرية، يتصدَّرهم سنان سوجيروف، المصنف الأول في بطولة الأساتذة، وأركادي نيدش، المصنف الثاني.

ويتقدم عمّار السدراني، بطل الإمارات الحالي، وأحلام راشد، بطلة العرب للفتيات، وعبدالرحمن الطاهر، وحمد الكاف مشاركة أبطال اللعبة في الإمارات بمختلف المراحل العمرية.

وتُبَثُّ المباريات مباشرة عبر مواقع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي للشطرنج، ما يمنح عشّاق اللعبة في مختلف أنحاء العالم فرصة متابعة المنافسات، ويترأَّس لجنة الحكام الحكم الدولي سعيد أحمد الخوري، بمشاركة حكام دوليين من الإمارات وأذربيجان وأوزبكستان ورومانيا والفلبين.