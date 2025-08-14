جولة مينا للجولف تعاود الانطلاق بالجولة الافتتاحية في نوفمبر

دبي (الاتحاد)

أعلن منظمو جولة مينا للجولف، عن إعادة إطلاق منافساتها هذا العام لموسم 2025-2026، وهي الجولة التي تم إنشاؤها في عام 2011 وتعتبر مبادرة إماراتية رائدة، باعتبارها لا تزال الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، ومعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف (OWGR)، مما يجعلها توفر فرصاً قيمة للاعبين المحترفين من المنطقة وحول العالم.

ويقود كيث ووترز، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في جولة دي بي ورلد، وعضو مجلس إدارة التصنيف الدولي الرسمي للجولف، عملية إعادة الإطلاق بعد تعيينه رئيساً ومفوضاً لجولة مينا، حيث من المتوقع أن تُسهم خبرة ووترز الواسعة وقيادته الاستراتيجية، في الارتقاء بمكانة الجولة وتأثيرها بشكل كبير في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 40 عاماً في تطوير جولة دي بي ورلد، وكان له دورٌ محوري في تأسيس التصنيف الدولي الرسمي للجولف في عام 2004.

وشهدت الجولة منذ إطلاقها في 2011، إقامة بطولات في منطقة دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وفي مقدمتها دولة الإمارات، والمغرب والأردن، وتوسعت حول العالم، وسيتضمن الموسم الجديد 2025/2026 جدولاً من 12 بطولة، يبدأ في البرتغال.

وستُقام البطولة الافتتاحية بعد تصفيات تأهيلية تقام في نوفمبر المقبل. إضافةً إلى ذلك، تُجري جولة مينا حالياً مناقشات مع كلٍّ من جولة دي بي ورلد وجولة هوتيل بلانر لوضع مسار تطوير واضح، بهدف منح أبرز لاعبي جولة مينا فرصة المشاركة مباشرة في تصفيات التأهل لجولتي دي بي ورلد وهوتيل بلانر.

وقال ووترز: «يسعدني المشاركة في إعادة إطلاق جولة مينا للجولف، إذ تتمتع هذه الجولة بإمكانيات هائلة، وتُمثل مساراً حيوياً للاعبي الجولف، في منطقة الشرق الأوسط، وحول العالم أيضاً».

وأضاف: «لقد شهدنا بالفعل قصص نجاح مثل روبرت ماكنتاير، الذي انتقل من جولة مينا للجولف إلى الفوز بألقاب مرموقة مثل بطولة آر بي سي الكندية المفتوحة ضمن جولة بي جي إيه، وبطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة ضمن جولة دي بي ورلد».

وتحت إشراف ووترز، ستبقى جولة مينا ضمن التصنيف الدولي الرسمي للجولف، مع تقديم جوائز مالية مُحسّنة، مما يزيد من جاذبيتها التنافسية. وصرح ووترز: «يسرنا أن تظل جولة مينا ضمن التصنيف الدولي الرسمي للجولف، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي لكل بطولة، على أن تقام كل بطولة بنظام التنافس على 54 حفرة، بعد تصفيات من 36 حفرة لأفضل 60 لاعباً، على أن يحصل اللاعب الفائز على جائزة مالية تبلغ 18,000 دولار أميركي».

وقال ماكنتاير، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في تصنيف كأس رايدر الأوروبي: «فتحت لي جولة مينا للجولف آفاقاً جديدة، وعلمتني كيفية تحقيق الانتصارات، وأعدتني لتحديات جولة دي بي ورلد، وجولة بي جي إيه، وأنا متحمس لرؤيتها تعود، ومنح الجيل القادم من اللاعبين نفس الفرص التي أتيحت لي».