ريال مدريد العلامة التجارية الأكبر في عالم كرة

مدريد (د ب أ)

أظهر التقرير الصادر عن "براند فاينانس"، وهي شركة استشارات تقييم العلامات التجارية الرائدة في العالم، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني هو العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم كرة القدم، للعام الثاني على التوالي، والأقوى للعام الرابع توالياً.

وأشارت "براند فاينانس" إلى أن قيمة العلامة التجارية لريال مدريد ارتفعت بنسبة 14%، مسجلة مستوى قياسياً جديداً بلغ مليار و921 مليون يورو، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لريال مدريد.

وأكدت براند فاينانس إلى أن "الإيرادات القياسية لموسمين متتاليين والنمو المستمر في قيمة العلامة التجارية، تؤكد قوة ريال مدريد، وتظهر الدور الحاسم الذي تلعبه العلامة التجارية القوية والقيمة في استدامة النمو على المدى الطويل، مشيرة إلى أن النادي الملكي يتصدر الأسواق الدولية باعتباره الفريق المفضل لدى الجماهير حول العالم".

وتحدد براند فاينانس أيضاً قوة العلامة التجارية من خلال مقاييس تقيم الاستثمار التسويقي، وقيمة العلامة التجارية لأصحاب المصلحة، والأداء التجاري، حيث حافظ ريال مدريد على ريادته للعام الرابع على التوالي مسجلاً 9. 94 من أصل 100 درجة.