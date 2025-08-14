الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا

تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
14 أغسطس 2025 15:59

لندن(د ب أ)
وافق نادي تشيلسي الإنجليزي ولاعبوه على التبرع بجزء من جائزة الفوز بكأس العالم للأندية لعائلة المهاجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا.
وحصل فريق تشيلسي على مكافأة قدرها 11 مليون و400 ألف جنيه إسترليني جراء الفوز بلقب المونديال تقسم بين أعضاء الفريق، من أصل 87 مليون جنيه إسترليني خصصت للفريق الفائز.
وسيتم التبرع بجزء من هذا المبلغ لعائلة جوتا وسيلفا، حيث تم التوصل لهذا القرار بشكل مشترك بين النادي واللاعبين.
ومن المقرر أن تقام مراسم تأبين جوتا وسيلفا خلال الأسبوع الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتوفي جوتا جناح ليفربول وشقيقه، الذي كان أيضاً لاعبا في نادي بينافيل البرتغالي، في حادث سيارة في إسبانيا في 3 يوليو الماضي.

أخبار ذات صلة
ليفربول يقترب من ضم ليوني وجيهي
عبر الدوريات الخمسة الكبرى.. ليفربول يتصدر الأكثر إنفاقاً وكريستال بالاس الأقل
تشيلسي
ليفربول
ديوجو جوتا
آخر الأخبار
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
اليوم 16:15
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
الرياضة
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
اليوم 16:05
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
الرياضة
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
اليوم 16:03
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
الرياضة
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
اليوم 16:00
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
الرياضة
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©