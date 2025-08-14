ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير



معتصم عبدالله (دبي)



استعرضت شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع رابطة المحترفين، أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والرياضية للحفاظ على سلامة الجمهور وسعادتهم، وضمان التنظيم الأمثل لدخولهم وخروجهم من الملاعب، وتشجيعهم الإيجابي للفرق.

جاء ذلك خلال «ورشة أمن الملاعب» التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلالها العميد خميس علي الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، بحضور ممثلي رابطة المحترفين، والمديرين التنفيذيين في أندية دبي، وضباط الارتباط في شرطة دبي، وممثلين عن المؤسسات الإعلامية الوطنية، إلى جانب مسؤولي روابط المشجعين في أندية دبي.

وقال العميد خميس علي الشامسي: «أسهمت الجهود المشتركة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، في إنجاح فعاليات الموسم الرياضي الماضي، وكان للتواجد الميداني الفعال من مختلف الجهات دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية، نحن نعمل فريقاً واحداً، ونحرص على استمرار هذا التعاون لضمان المزيد من النجاحات في الموسم المقبل».

وأضاف: «نظمنا خلال الفترة الماضية عدداً من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعقدنا العديد من الاجتماعات التي ركزت على ضمان راحة وأمان الجماهير والأطقم الفنية والإدارية والتحكيمية، وسنكون دائماً على أتم الاستعداد لتحقيق الأهداف المرجوة».

ومن جانبه، قال علي عمر: «مع انطلاقة الموسم الجديد نتمنى التوفيق لجميع الأندية، وأن نشهد منافسات قوية ومتكافئة، ونأمل أن يستمتع الجمهور بالمباريات وسط أجواء إيجابية وحماسية. نشكر الجهود التي تبذلها شرطة دبي والأندية وشركات كرة القدم ورابطة المحترفين، ونهنئ الجميع على النتائج المميزة التي تحققت في الموسم الماضي».

وأضاف: «تنظيم هذه الورشة يأتي استكمالاً للجهود المستمرة منذ عام 2020، لضمان سلامة وسعادة الجماهير والفرق، وتنظيم المباريات بشكل إيجابي يحقق الأهداف المنشودة إدارياً وتنظيمياً، كما يعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير كوادر الأندية، من خلال تنظيم الملتقيات وورش العمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم للاستفادة من تجاربهم الناجحة».

وتقدم باسل مبارك المنهالي، بالإنابة عن عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيم الورشة، مؤكداً على التعاون الدائم مع جميع الأطراف، لضمان نجاح الموسم الرياضي بكافة تفاصيله، وإظهار البطولات بالمستوى الذي يليق بالكرة الإماراتية، وفق المعايير المعتمدة لتنظيم المسابقات الأربع.

وأوضح محمد باسل الجلاد من رابطة المحترفين، أنه تم تحديث دليل الأمن والسلامة لتحديد مسؤوليات الأندية والجمهور، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة عناصر الأمن الخاص في المباريات الحساسة، والتزامهم بالزي الرسمي، وضمان سلامة الفرق، من خلال مرافقة الفرق الفنية والطبية، منذ وصول الحافلات وحتى مغادرتها، إضافة إلى فصل المشجعين عبر وضع الحواجز، والتحكم في دخول مكبرات الصوت واللافتات والتيفو إلى المدرجات.

وشهدت الورشة استعراض أبرز التحديات التي تواجه لجنة دوري المحترفين والطواقم الأمنية في الملاعب والمدرجات وسبل معالجتها، مع التركيز على تعزيز الاستدامة من خلال خطط وقرارات تدعم هذا التوجه وتواكب السياسات الحكومية.

واستكملت فرق العمل من شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي برنامج الزيارات الميدانية، بالتعاون مع مختلف الجهات، للتأكد من اكتمال التجهيزات استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، ومتابعة الجاهزية الأمنية للمرافق وآليات دخول وخروج الجماهير، والتأكد من استكمال الترتيبات اللوجستية والفنية لبداية قوية للموسم.

وتحرص شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على تنظيم الملتقيات وورش العمل بشكل دوري، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، بهدف رفع جاهزية المؤسسات الرياضية لاستضافة وتنظيم الفعاليات، ودعم صناعة القرار عبر أنظمة إدارية قائمة على تحليل البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم والسلامة، وترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية ونشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات عالمياً.