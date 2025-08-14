دبي تستضيف نزالين على لقب العالم للفنون القتالية 3 أكتوبر

دبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين عن تنظيم حدث عالمي جديد، ضمن بطولات «سلسلة الأبطال: الطريق إلى دبي»، 3 أكتوبر المقبل في «كوكا كولا أرينا» بدبي.

ويشهد الحدث نزالين مرتقبين على لقبي العالم في الوزن الخفيف وخفيف الثقيل، في محطة بارزة تعكس الحضور المتنامي لدبي على خريطة الفنون القتالية المختلطة على المستوى الدولي، وذلك بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

تأتي البطولة في إطار سلسلة «الطريق إلى دبي» التي أطلقتها الرابطة في نوفمبر 2024، بهدف تقديم بطولات قتالية بمستوى عالمي، وتنظيم أبرز النزالات في مدن استراتيجية، وفي مقدمتها دبي التي أثبتت قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل عالمي لافت، ما جعلها وجهة رئيسية لمتابعي الفنون القتالية من مختلف أنحاء العالم.

ويتصدّر الحدث نزال مرتقب على لقب العالم في الوزن الخفيف يجمع بين المقاتل الداغستاني عثمان نورمحمدوف «19 انتصاراً دون هزيمة»، والإيرلندي بول هيوز «14 انتصاراً مقابل هزيمتين»، في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في يناير الماضي بدبي، وشهدت تنافساً كبيراً استمر 5 جولات وسط حضور جماهيري غير مسبوق، وانتهت بفوز نورمحمدوف بقرار تحكيمي أثار جدلاً واسعاً، ما دفع الرابطة للاستجابة لمطالب الجماهير بإعادة النزال في نفس القفص الذي شهد انطلاق هذه القصة التنافسية.

ويشهد الحدث نزالاً على لقب العالم في وزن خفيف الثقيل، يجمع بين الأميركي كوري أندرسون «19 فوزاً مقابل 6 خسائر»، بطل بيلاتور السابق، والتركماني دولت ياغشيمرادوف «25 فوزاً مقابل 7 خسائر وتعادل واحد»، بطل الرابطة 2024، في مواجهة تحمل طابعاً ثأرياً، بعد لقائهما الأول عام 2021، والذي انتهى لمصلحة أندرسون بالضربة القاضية الفنية، ومنذ ذلك الحين، واصل ياغشيمرادوف سلسلة التألق محققاً 7 انتصارات متتالية.

وتتضمن البطاقة القتالية المبكرة مواجهة قوية في الوزن الثقيل بين الإيراني بويا رحماني «4-0»، والتونسي سليم طرابلسي «8-0»، للحفاظ على سجلهما النظيف، بالإضافة إلى مواجهة مثيرة بوزن 165 رطلاً بين زوبيرا توخوغوف «20-6-1»، وأرتم لوبوف «14-15-1»، في نزال مؤجل منذ عام 2018، وأخيراً مواجهة كبيرة بين بطل الشرق الأوسط للرابطة المصري عمر الدفراوي «14-5»، وبطل أوروبا الألباني فلوريم زنديلي «10-1-1» في الوزن المتوسط.

وأكد جون مارتن، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين، أن البطولة المرتقبة تمثل إحدى أبرز محطات الموسم، وقال: «تشكّل بطولة 3 أكتوبر تتويجاً للشراكة الناجحة بين الرابطة ودبي، ومثالاً حياً على قدرة الإمارة على استقطاب أهم النزالات العالمية، وفخورون بما تحقق حتى الآن ضمن سلسلة الأبطال، وملتزمون بمواصلة تقديم نزالات استثنائية تجمع نخبة المقاتلين أمام جماهير تواقة لعروض من الطراز الرفيع».

ويُعد هذا الحدث محطة تمهيدية للنهائي الكبير المقرر في يناير المقبل، في ختام سلسلة «الطريق إلى دبي»، التي ترسّخ موقع دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص مركزاً عالمياً لرياضات النخبة والفنون القتالية المختلطة.