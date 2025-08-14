مكلارين يطرح سيارة «الفورمولا-1» لعام 2026 في مزاد



لندن (رويترز)



أعلن فريق مكلارين حامل لقب بطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1» للسيارات عن خطوة غير مسبوقة بإعلانه طرح إحدى سياراته التي تشارك في البطولة العام المقبل في مزاد علني، قبل حتى أن تخوض أي سباق.

وتعد السيارة المخصصة لـ«الفورمولا-1»، والتي سيقودها أوسكار بياستري أو لاندو نوريس، واحدة من ثلاثة هياكل مستقبلية يعرضها مكلارين في المزاد المقرر إقامته في الخامس من ديسمبر المقبل من تنظيم شركة آر.إم.سوثبي، قبل سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي للموسم هذا العام.

والسيارتان الأخريان هما سيارة أرو مكلارين المخصّصة لسلسلة إندي كار لعام 2026، والتي سيقودها المكسيكي باتو أوارد في سباق إنديانا بوليس 500 في مايو المقبل، إضافة إلى أول سيارة لمكلارين في فئة السيارات فائقة السرعة لبطولة العالم للتحمل 2027، والتي ستشارك في سباق لومان 24 ساعة.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين إن المزاد سيشهد للمرة الأولى بيع سيارة «الفورمولا-1» مستقبلية قبل الكشف عنها للجمهور.

ومن المرجح أن تحمل سيارة 2026 التي لم يفصح عن اسمها بعد، اسم (إم.سي.إل 40) خلفاً لسيارة هذا العام (إم.سي.إل 39)، لتكون الأولى للفريق مع بداية عصر جديد في «الفورمولا-1» سيشهد تغييراً كبيراً في اللوائح الفنية وقواعد المحركات.